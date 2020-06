Nantes : l'emblématique Tour Bretagne ferme pour plusieurs années de travaux

30 juin 2020. La date était connue depuis quelques semaines à peine. La Tour Bretagne est désormais vide. Au plus fort de son occupation, l’immeuble de bureaux vieux de 43 ans et haut de 144 mètres a accueilli jusqu'à 800 personnes. Les Nantais, comme les touristes, avaient pris l'habitude de se rendre au dernier étage, le 32ème, au bar "le Nid" pour y profiter d'une vue panoramique. Mais la Tour, au système incendie défaillant, doit subir d’importants travaux. Ils vont durer entre six et dix ans.

