Nantes, France

C'est une histoire bien surprenante arrivée mardi dernier au pizzaïolo ambulant de la place Zola à Nantes. La carrosserie de son camion a été investie par des "milliers" d'abeilles. Tout un essaim. De pleines grappes témoigne Jérémy Lacroix :

On a eu un nuage d'abeilles, des milliers, pendant quelques heures sur le camion. C'est très impressionnant. C'est assez incroyable, on a mis un périmètre de sécurité. Elles sont arrivées vers 16h et à 22h on les a poussé gentiment avec un petit balai."

Les abeilles étaient en "transit", entre deux ruches. Les professionnels parlent d'"essaimage". Loïc Leray est apiculteur à Puceul, il est vice-président de l'Union Nationale de l'Apiculture Française. Il parle d'un phénomène rare en cette saison mais tout à fait explicable. La faute très certainement selon lui aux frelons asiatiques.

L'essaimage se fait habituellement de mai à août. L'explication de cet essaimage en septembre pourrait venir de la présence massive de frelons asiatiques dans les villes. L'abeille est stressée par les attaques de frelons, la colonie a un sursaut pour sauver sa peau et quitte la ruche."

Les abeilles peuvent ainsi rester en "transit" pendant 48 heures.

La reine, si elle est épuisée, fait une escale. Là elle a fait escale sur un véhicule. "

Les abeilles de plus en plus présentes en ville

Des abeilles qui quittent une ruche à la recherche d'une autre, c'est naturel expliquent les apiculteurs.

Ça fait 65 millions d'années que l'abeille fonctionne comme ceci. La reine part avec une partie de ses filles et multiplie ainsi l'espèce. Sauf que, à un moment donné, si la distance choisie par les ouvrières entre l'ancienne ruche et la nouvelle est trop longue, la reine se pose et les autres abeilles s'agglutinent autour d'elle."

Ce qui est moins naturel, c'est la présence des abeilles en ville. A contre-courant de la mode actuelle, Loïc Leray pense que la place des abeilles est à la campagne et non en agglomération.

Il y a de plus en plus de ruches en ville, c'est un effet de mode. Moi je conseille de revoir la copie et de remettre nos abeilles à la campagne. Ça évite ces soucis d'essaimage dans les lieux publics."

Quel danger pour l'homme ?

Il ne faut pas s'inquiéter ajoute l'apiculteur : "c'est moins dangereux qu'au contact de la ruche où elle défendent leur patrimoine. En essaimage les abeilles sont gavées de miel et nettement mois agressives. Sauf si on va les déranger brutalement."

L'abeille est une espèce menacée et protégée. En cas d'essaimage, il est conseillé d'appeler les apiculteurs du secteur pour récupérer la colonie.