Nantes : la cagnotte oubliée du Loto est remise en jeu, 6 millions d'euros

La FDJ remet en jeu, ce vendredi, 6 millions d'euros qu'un gagnant de Loire-Atlantique, n'était jamais venu réclamer. C'était le tirage du 12 février dernier, 12 millions en jeu. Deux gagnants avaient coché les bons numéros, en Dordogne et en Loire-Atlantique. Seul le gagnant de Dordogne s'était manifesté. Le gagnant de Loire-Atlantique avait validé son ticket dans la région de Nantes. Il avait 60 jours pour se manifester, très précisément jusqu'au 15 avril 23h59. Dix jours avant cette date, la Française des Jeux avait activé, comme elle le fait systématiquement dans ces cas-là, un plan de communication dans la presse et sur les réseaux sociaux, en vain.

Les gros gagnants qui ne se manifestent pas sont rares

La proportion de gros gagnants qui ne se manifestent pas est très faible. La Française des Jeux a un millionnaire tous les deux jours. L'an dernier, seuls deux gagnants à un million d'euros ne se sont pas présentés. Cette année, en janvier, un autre gagnant, à un million d'euros, n'avait pas réclamé ses gains.

Un campagne sur YouTube

Le gain de six millions d'euros non réclamé en Loire-Atlantique est remis en jeu ce vendredi. A cette occasion, la FDJ a installé, à Paris, place des Victoires, une affiche de 120 m², et communique aussi sur YouTube et les réseaux sociaux.