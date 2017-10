Nantes : le cheval-dragon pour remplacer l'éléphant pendant ses vacances

L'éléphant des Machines de l'île va prendre trois mois de vacances bien méritées à partir du 6 novembre, le temps de se refaire une jeunesse. Pendant ce temps, c'est Long Ma, le cheval-dragon qui va prendre sa place sous les nefs.

Ça fait 10 ans que l'éléphant des Machines de l'île tourne inlassablement autour des nefs, à Nantes. Il a fait rêver un paquet de passagers au cours de ses 23.000 voyages et parcouru près de 20.000 kilomètres. Et, c'est bien connu, "un kilomètre à pied, ça use, ça use..." Alors, il va partir en vacances du 6 novembre au 9 février.

Le premier pachyderme hybride

Pendant ces trois mois, il a être nettoyé, réparé et, surtout, il va avoir droit à un nouveau moteur. Un moteur hybride ! Un mélange d’électrique et de thermique. Il sera donc beaucoup moins polluant (20 fois moins de rejets de particules fines promettent les Machines de l'île) et aussi beaucoup plus silencieux. Les visiteurs pourront suivre l'avancée de ces rénovations sous les nefs.

Pour ne pas laisser les Nantais trop orphelins de leur animal préféré, son copain Long Ma, le cheval-dragon, va le remplacer sous les nefs. Mais, comme lui aussi est fatigué après son long voyage au Canada, il restera endormi et il n'emmènera aucun visiteur en voyage. Mais même comme ça, il en fera sans doute rêver plus d'un.