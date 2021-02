Nantes : le mobilier du Nid vendu aux enchères

Le Nid, bar emblématique de Nantes au sommet de la tour de Bretagne , est définitivement fermé depuis juin 2020, en raison des travaux de désamiantage de la tour. Le mobilier, signé par l'artiste nantais Jean Jullien est dispersé aux enchères jeudi 4 février. L'occasion pour les nostalgiques du bar perché de s'offrir un petit souvenir. Parmi les pièces les plus originales : les yeux de la grande cigogne qui ornait l'établissement, estimés entre 60 et 80 euros. Le grand bec orange, est estimé entre 150 et 200 euros. Parmi les nombreux autres pièces : les tables et les tabourets en forme d’œufs. Il faudra compter entre 300 et 600 euros en fonction des lots.

Les emblématiques tabourets et chaises œufs du Nid © Radio France - Guillaume Farriol

Les pièces sont exposées jeudi entre 9h00 et 11h30 à la salle des ventes Talma, à Nantes. La vente aux enchères aura lieu dans la foulée à partir de 14h00.