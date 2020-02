Nantes : le perroquet "Crapule" a disparu, son propriétaire remue ciel et terre pour le retrouver

Nantes, France

Le perroquet perdu à Nantes est un mâle de neuf ans prénommé "Crapule". Il ne sait dire qu'un seul mot : "cacahuète". Dimanche 8 février, "sans doute effrayé par la tempête" qui perturbait le ciel nantais, il a quitté sa cage restée entrouverte et s'est retrouvé deux étages plus bas, dans la rue. Son propriétaire a passé l'après-midi entière à tenter de l'attraper. En vain. Le vent soufflant de plus en plus fort et la nuit tombant il a stoppé les recherches. Avant de les reprendre le lendemain. Mais toujours pas d'oiseau.

Le jeune Nantais qui se dit "très proche" de son perroquet a depuis "sonné partout et fait toutes les terrasses" du quartier République, mais toujours rien.

Quelqu'un l'a peut-être retrouvé et gardé"

Un perroquet a une valeur marchande d'environ 300 euros. Son propriétaire se demande si quelqu'un ne l'aurait pas "retrouvé et gardé".

Depuis sa disparition, même le chat du foyer "déprime", "il s'entendait très bien avec le perroquet". Une photo de Crapule avec le numéro de téléphone de son propriétaire ont été imprimés à une centaine d'exemplaires et placardé un peu partout dans son quartier.