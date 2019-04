Nantes, pas très accueillante pour les chiens

Nantes, France

Nantes et les chiens ne font pas vraiment bon ménage. C'est la conclusion de l'enquête du magazine 30 millions d'amis publiée ce vendredi. Il dresse son palmarès des villes de plus de 100.000 habitants de la plus à la moins accueillante pour les toutous. Nantes n'est que dix-huitième, notamment parce que les chiens ne sont pas les bienvenus dans les transports en commun.

Quand je vois un chien classé dans une catégorie disons sensible, j'ai toujours une appréhension

Les bus, les tram, les chiens n'ont pas le droit d'y poser une patte. Ils ne peuvent monter à bord que si leur propriétaire les a mis en cage ou dans un panier. Pas pratique, voir impossible pour les gros chiens, ce qui pose évidement problème à leurs maître quand il s'agit, par exemple, de les emmener chez le vétérinaire. Didier Sauvetre, qui est conducteur de bus et délégué CFDT, est partagé sur cette interdiction : "quand je suis au volant de mon véhicule et que je vois un chien classé dans les catégories disons sensibles, j'ai toujours une appréhension. Celle de me dire, est-ce qu'il n'y a pas un risque pour la sécurité de mes passagers ? Donc là, on a d'un côté le règlement qui est assez stricte et de l'autre la personne qui veut emmener son chien chez le vétérinaire".

Pas de cimetière pour les chien, ni de cours d'éducation canine

Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle Nantes est assez bas dans ce classement. La ville n'a pas de cimetière pour les chiens et elle ne propose pas, non plus, de cours d'éducation canine ni d'action de prévention auprès des enfants pour éviter les morsures. C'est, en revanche, ce que fait Montpellier, en tête du classement devant Toulouse et Toulon.