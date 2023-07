Nantes : rue du Calvaire, "Madame Sardine" entretient la tradition de la sardine du soir

C'est une vieille tradition nantaise... la sardine du soir ! "A une époque, il y avait des vendeurs de sardine à tous les coins de rue", explique Véronique, héritière de cette grande tradition. Pêchée le matin, sur la cote vendéenne, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, et vendue le soir-même, toute fraîche, à Nantes !

ⓘ Publicité

Une tradition qui ne tient qu'à un fil, puisque Véronique, la "dame aux sardines", est la seule à la perpétuer. "J'ai commencé en 2013, à l'époque, c'est un hasard, j'ai rencontré des personnes qui faisaient ça depuis trente ans, et avec mon mari, nous nous sommes lancés".

Les clients, comme Alain, spécialement venu de Sautron, "c'est ma femme qui m'envoie", lui sont reconnaissants. "Nous avons des amis ce soir, on va leur proposer une sardinade". Il repart avec quatre douzaines. Luc, lui, se contentera d'une seule, mais il évoque un goût "que l'on ne retrouve nulle part ailleurs. Un goût de poisson, et de sel !"

"Un petit morceau de beurre ou de citron, et voilà !"

Comment se déroule une journée typique de "Madame sardine ?" Tous les matins, Véronique passe un coup de fil aux quatre bateaux qui pêchent la sardine à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, pour savoir si la pêche a été bonne. En fonction de cela, elle quitte ensuite le bocage vendéen où elle habite, pour aller récupérer les poissons, avant de les amener jusqu'à Nantes, où elle installe son stand ambulant.

Petit conseil de dégustation par celle qui se dit capable de manger deux, voire trois douzaines de sardines si elle est bien lancée : "Les gens la mangent beaucoup crue, et pas en sushis attention ! Ici, on lève le filet, on met sur un morceau de pain, un petit morceau de beurre, ou de citron, et voilà !"

Véronique s'installe avec son stand de sardine du soir devant le manège de la rue du Calvaire, à Nantes. © Radio France - Arthur Fradin

Que vous y mettiez votre petit filet de citron ou non, comptez 4 euros la douzaine pour ces savoureuses sardines du soir, qui prennent une petite pause cet été (la saison commence mi-avril), mais qui feront leur retour dès mi-août pour une bonne quinzaine de jours.