Enzo, 8 ans, est invité à l'Élysée par Emmanuel Macron

Pas d'école ce mercredi 6 décembre 2022 pour Nathan. Le Lavallois de 8 ans a un mot d'excuse hors du commun à présenter à la maîtresse : il est invité à l'Élysée par le président de la République. Nathan participe avec 500 autres enfants à l'Arbre de Noël des enfants, un goûter organisé chaque année par le président de la République.

Si Nathan est invité cette année, c'est grâce à une vidéo qui a plu à Emmanuel Macron. Cette vidéo, c'est celle que Nathan a tourné pour se présenter à l'élection des délégués de sa classe. "J'ai fait une vidéo parce que écrire c'est pas mon truc", raconte l'élève de CE2.

"Votez Enzo, ce n'est pas idiot"

Aidé de ses frères, Nathan reprend tous les codes de l'homme politique : il est en chemise-cravate, drapeau français dressé derrière le bureau. "Chers camarades de classe, l'heure est grave", dit l'élève dans sa vidéo. Le mini-président a même un slogan de campagne : "Votez Enzo, ce n'est pas idiot."

Enzo a donc envoyé cette vidéo au président de la République, avant sa venue en Mayenne le 10 octobre dernier . "Je savais qu'il venait visiter le Quarante le même jour que l'élection des délégués. J'ai voulu lui écrire un mot pour qu'il vienne", raconte Enzo.

"Emmanuel Macron, je t'invite à l'Espace Mayenne"

Mais Emmanuel Macron ne peut pas passer dans la classe d'Enzo. "Quelques jours plus tard, on a reçu un courrier d'Emmanuel Macron qui le félicitait pour sa vidéo et qui l'encourageait à continuer dans ses études. Il lui a écrit qu'il était content que sa fonction l'ait inspiré dans sa vidéo", ajoute Gaëlle, la maman d'Enzo.

Pour marquer le coup, le président a donc invité Enzo à l'Elysée ce mercredi 6 décembre pour l'Arbre de Noël des enfants. Enzo sait déjà ce qu'il va dire à Emmanuel Macron : "Emmanuel Macron, je t'invite à l'Espace Mayenne pour venir voir un match de basket avec toute ma classe."