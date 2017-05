Nationale 6 et vieilles carrosseries à l'honneur ce dimanche à Saulieu

Ce dimanche 21 mai 2017 les habitants de Saulieu ne vont plus savoir où donner de la tête! En effet c'est la 10e fête de la Nationale 6 et de la Deuche Sédélocienne.

Deux fêtes en "une" en quelque sorte puisqu'aux côtés de l'Office Municipal de la Culture on va commémorer la 10e édition de la fête de la RN6 tandis que -comme chaque 3e dimanche de mai depuis 2007- les amoureux des voitures anciennes doivent se retrouver pour animer les rues de la ville. Avec le soleil prévu ce dimanche, les organisateurs espèrent atteindre, voire dépasser le record établit il y a quelques années où on avait vu à Saulieu 400 voitures anciennes et près de 3 000 participants à cette grande journée!

Exposition de vieilles voitures à Saulieu - DR

La journée débute à 9heures avec l'arrivée des voitures anciennes et l'accueil des nombreux exposants et autres collectionneurs. Certains vendent des pièces détachées automobiles, des plaques d'immatriculation anciennes, des tshirts... L'un des temps fort de ce dimanche c'est à partir de 10H30: les propriétaires de vieilles voitures vont se balader sur la Nationale 6. Direction l'Auxois: la Motte Ternant, la Butte de Thil et retour par Juillenay, Lacour d'Arcenay.

Un film sur la Traction Citroën

Autres temps forts de la journée, l'ouverture officielle des festivités à 11h30 avec un apéritif offert aux participants par la ville de Saulieu et la Deuche Sédélocienne. De 14 heures à 17 heures la diffusion -en boucle- d'un film documentaire sur la Traction Citroën. C'est au cinéma l'Etoile, l'entrée est libre. Tandis qu'à 16h30 ce sera la remise des prix aux différentes voitures exposées par la célèbre restauratrice Dominique Loiseau.