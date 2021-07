Nationale 7 : des timbres spéciaux Côte d'Azur pour une route mythique

La Poste lance deux collectors de 8 timbres chacun consacrés à la route nationale 7, la route des vacances. Sur la Côte d’Azur, quatre animations accompagneront les vacanciers le long de la célèbre RN7 du 10 juillet à la mi-août.

Les événements dans notre région

Cinq timbres sont consacrés à des étapes locales. La Poste organise cet été quatre ventes au public (avec " timbre à date") animées par le passage ou l’exposition de voitures d’époque. Après Fréjus ce samedi 10 juillet, ce seront les étapes de Nice (bureau de poste de Nice Marché aux Fleurs de 9h à 12h) et Menton (bureau de poste de 15h à 18h) ce 13 juillet, et enfin Tourves le 13 août.

Ces collectors sont en vente dans 24 bureaux de poste* du Var et des Alpes-Maritimes le long de la Route Nationale 7. Retrouvez tous les renseignements (et vente en ligne).

L'histoire de la Nationale 7

Partir du kilomètre zéro du parvis de Notre-Dame pour s’échapper vers le soleil et le sud, telle est la perspective enchantée qu’ouvre la Nationale 7. Longue de 1 000 km, depuis son départ de Paris jusqu’à Menton, la reine des nationales traverse 15 départements et en dessert 26 autres. Route de liberté, du soleil, des vacances et peut-être même du bonheur, la N7, aussi appelée "Route Bleue", a été et est encore tout cela, quoi que déclassée et délestée de l’essentiel de son trafic longue distance par le système autoroutier parallèle, achevé au cours des années 1970.

Découvrez les 16 timbres de ces deux collectors qui ponctueront vos étapes du nord au sud. Prêts pour le départ ? Mettez votre ceinture !

Ces timbres collectors ont été réalisé par Thierry Dubois, avec un tirage a 30.000 exemplaires de chaque collector. Prix de vente de chaque collection, 12 euros.