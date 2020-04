Naviguez confinés ! Chiche ? Un concours lancé à Cherbourg

À partir de ce lundi 27 avril et jusqu'au samedi 9 mai, l’École de Voile de Cherbourg, en partenariat avec le photographe et vidéaste cherbourgeois François Dourlen, membre du jury, organise un grand jeu concours avec à la clé à gagner un stage de voile au choix valable cet été.

L’École de Voile a décidé de mettre au défi les passionnés de voile, qui regardent la météo clémente avec envie pour les sorties en mer, en leur proposant de naviguer confiné.

Ce jeu concours, ouvert au grand public, fait appel à la créativité des internautes : dessin, illustration, montage photo, mise en situation, vidéo… L’École de Voile invite les participants à partager leur envie de naviguer, quelque soit le support de communication.

Comment participer ?

Pour participer, il suffit de poster son œuvre sur la page Facebook de l'Ecole de Voile de Cherbourg ou le compte Instagram en tagguant l’École de Voile.

L’oeuvre la plus originale sera choisie parmi les plus commentées et partagées sur les réseaux sociaux. L’annonce du gagnant aura lieu le dimanche 10 mai sur la page Facebook et le compte Instagram de l’École de Voile de Cherbourg.