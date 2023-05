Né à Valence, ses bijoux portés par Jason Momoa dans la superproduction Fast and Furious 10

Des quartiers de Valence jusqu'à Hollywood. Depuis ce mercredi 17 mai, les bijoux de Judicaël sont au cinéma, dans la superproduction Fast and Furious 10. Ils sont portés par Jason Momoa, qui joue dans ce film le méchant, Dante, et qui a repéré les créations de Judicaël sur Instagram . C'était en 2016, à l'époque l'acteur hawaïen voulait emprunter des pendentifs pour une cérémonie, une avant-première. Depuis, il a acheté une vingtaine de créations, "des pièces de luxe", dit Judicaël. Pour la première fois dans "Fast X" la star d'Hollywood va porter des créations du Drômois à l'écran : deux bagues et un pendentif. Pour Judicaël, c'est le couronnement d'un parcours atypique.

Un voyage en Inde qui change tout

Né à Valence, Judicaël décrit une enfance dans une famille modeste, où les fins de mois étaient difficiles. Il grandit à Valence, quelques années près du quartier de Fontbarlettes notamment, puis à Romans-sur-Isère, à Bourg-de-Péage. Il s'en va, revient vers l'âge de 20 ans pour travailler dans une boutique d'articles de sport, en centre-ville de Valence. "Pendant deux ans j'ai économisé pour faire un grand voyage, en Inde".

Le voyage lui ouvre de nombreuses perspectives. Au gré des rencontres, il apprend l'art du tatouage, mais aussi à créer des bijoux, tailler le bois, les os, faire des incrustations. Il comprend aussi qu'il est possible qu'il en fasse son métier. Judicaël part d'Inde, revient, puis part en Indonésie. C'est sur l'île de Bali qu'il a sa révélation du rêve américain : là-bas, il existe un marché pour lui, pour vendre son art.

Une des bagues portées par Jason Momoa dans le film "Fast X" - Judicaël Vales

"Je n'avais plus que 5$ dans la poche"

Il part donc en Californie du nord, en 2010, avec un plan : travailler dans les plantations de cannabis (produit légal dans cet état des USA), faire les récoltes, gagner de l'argent nécessaire à son installation, puis développer petit à petit son art, sa clientèle. "J'essayais aussi d'aller dans les festivals, mais au début c'était dur, ça ne marchait pas. À un moment donné, j'avais cinq dollars dans ma poche, c'était tout l'argent que j'avais au monde". Mais il n'abandonne pas, réussit à se faire une clientèle, jusqu'à 2016 et la magie des réseaux sociaux.

Un homme vient de répondre sous une de ses publications sur Instagram, où Judicaël poste des photos de ses bijoux. Il s'agit de Jason Momoa, acteur mondialement connu pour son rôle de Khal Drogo, dans la série Game of Thrones. D'abord, il lui prête des pièces, puis ensuite l'acteur lui en commande, ce qui permet à Judicaël de décoller. "Ça me permet aussi de faire autre chose, il me demande des choses très perfectionnées, dans des matériaux parfois nouveaux. Moi, je suis spécialisé et connu pour mes "skulls" (crânes sculptés) mais j'en ai marre, et du coup en travaillant pour lui je m'éclate". Après "Fast X", Jason Momoa portera aussi des bijoux du Drômois dans Aquaman 2, et dans un autre film.

Jason Momoa, avec deux bagues du créateur drômois - Instagram judicael_sacred-skulls

"Je pense déjà à la prochaine étape"

Pour Judicaël, ce succès est encore relatif. "La cote, tu l'as un jour, elle s'en va très vite", relativise-t-il. Il sait aussi d'où il vient. "Quand je repense à moi enfant, je grandissais sans beaucoup d'argent, je n'étais pas malheureux, mais là le fait d'en avoir, ça enlève du stress". Propriétaire d'une maison, en Californie, Judicaël revient parfois en vacances dans la région, sa mère habite toujours la Drôme. "Je repense à moi-même, enfant, je m'envoie des messages, je me parle, je me dis que tout ira bien". Il a un message pour ceux qui n'ont pas la vie facile : la visualisation. "Il faut vouloir quelque chose très fort, et se visualiser en train de le faire, et ça peut marcher. Ça l'a fait pour moi."

Quand au fait de voir ses créations sur grand écran, partout dans le monde, Judicaël reste tranquille. "C'est dans ma nature, je ne m'enflamme pas. Mes potes me disent que c'est complètement fou, et c'est vrai que c'est cool, mais je suis déjà en train d'imaginer la prochaine étape".