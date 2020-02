Né(e) le 29 février 1952 ? Un Alsacien vous cherche !

Ce samedi 29 février 2020, Hubert Ramo fête ses 68 ans, ou plutôt : son "dix-septième anniversaire", comme il dit en souriant. Cet ancien boulanger d'Osthoffen (Bas-Rhin) est né en 1952, une année bissextile, et ne fête donc son anniversaire le vrai jour que tous les quatre ans. Pour l'occasion, Hubert Ramo lance un appel sur France Bleu Alsace.

Où sont les onze autres personnes nées à Strasbourg ce jour-là ?

L'habitant de Furdenheim (Bas-Rhin) rêve de rencontrer les personnes nées comme lui, le 29 février 1952 à Strasbourg. Grâce à l'extrait d'état civil et à une photo publiée à l'époque dans les Dernières Nouvelles d'Alsace, l'habitant de Furdenheim sait que onze autres bébés sont nés ce jour-là dans les maternités strasbourgeoises.

Je voudrais les rencontrer, discuter avec elles, savoir ce qu'elles sont devenues. On pourrait manger un bout ensemble !" - Hubert Ramo

Hubert Ramo garde précieusement les articles sur sa naissance © Radio France - Lauriane Delanoë

Le grand-père alsacien souhaite organiser une rencontre. L'idée lui est venue il y a plusieurs années. Il a demandé l'extrait d'état civil dès 2008. Mais c'est après la mort de deux amis de la classe 52, l'an dernier, qu'il a décidé de se lancer. "Quand on est jeune, on ne pense pas à cela... A la soixantaine, on commence à réfléchir", avance Hubert, selon qui les personnes nées le 29 février ne sont "pas comme les autres".

Si vous êtes né(e) le 29 février 1952 (même si c'est ailleurs qu'à Strasbourg !) vous pouvez contacter Hubert Ramo par téléphone au 03.88.69.08.09.