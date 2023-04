"Ne vous laissez pas aller !" : en Moselle, Véronique de Gym Tonic donne un cours de sport à l'Ehpad

"Et un, deux ! Et un, deux !" Quarante ans après ses débuts, l'énergie de Véronique de Villèle est toujours là. "Allez, je veux voir de la fumée sortir de votre pantalon !", crie l'ancienne présentatrice-vedette de l'émission Gym Tonic, diffusée tous les dimanches sur Antenne 2 de 1982 à 1986. Celle qui est toujours coach sportive à 75 ans fait le tour des Ehpad et des résidences seniors Villabeausoleil pour donner des cours de gym aux résidents. Après un premier passage en novembre 2021, elle est revenue à l'Ehpad de Boulay-Moselle, vendredi 7 avril.

Seule différence avec l'émission culte : les séances se font désormais assis, avec un public âgé d'au moins 80 ans. "Je ne pensais pas que j'aurais un jour cette chance", s'émeut Jean-Pierre, 83 ans, en train de bouger ses bras en rythme. "C'est bien parce que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais. On laisse de côté l'entretien de la machine, par manque de motivation...", sourit-il.

Bien sûr, les résidents ne sont pas là que pour faire de l'exercice physique. Yvette, 87 ans, tenait aussi à voir Véronique de Villèle en vrai. "Tous les dimanches matins, on mettait tout de suite la télé à l'époque", raconte la petite femme énergique. "On entendait la musique 'toutou-youtou', on se mettait tout de suite devant l'écran et on suivait les mouvements qu'elle nous montrait. Donc je suis contente de la revoir ici, on a pris un coup de vieux toutes les deux !", rigole Yvette.

Yvette, 87 ans, regardait Gym Tonic tous les dimanches matins à la télévision. © Radio France - Bastien Munch

La "touche" Gym Tonic

"Il ne faut pas se laisser aller, il ne faut pas !", martèle Véronique de Villèle derrière ses verres teintés. "Ce n'est pas parce qu'on a 80 ans ou 90 ans qu'on doit se dire qu'on ne s'entretient plus parce que personne ne vient nous voir. Les gens qui se disent qu'ils vont rester tranquille à la maison, moi je leur dis 'bah non !'".

Véronique de Villèle a imaginé tout un programme d'exercices à réaliser assis. © Radio France - Bastien Munch

Après avoir eu de multiples vies, Véronique de Gym Tonic a eu le déclic lors de l'une de ses séances. "Il y avait plein de monde, des gens assez âgés", se souvient-elle. "Et puis je vois, devant moi, une dame très âgée qui pleure. Je vais la voir discrètement, je mets ma main sur son épaule, et je lui demande ce qu'il se passe. Elle me dit 'je ne savais pas que je pouvais faire ça avec mes jambes'. Ça m'a énormément touchée. Pourtant, cette femme faisait de l'exercice au quotidien ! Mais j'y mets ma touche à moi et c'est ce qui leur plait..."

"J'y arrive, pourquoi pas vous ?"

Des interventions qui font du bien aux résidents, confirme le personnel de la Villa Beausoleil de Boulay-Moselle. "C'est vrai qu'on dit souvent que les personnes âgées ne sont plus capables de faire grand-chose. Alors que c'est faux !", affirme Amélie Labé, responsable du pôle bien-être. "Ils ont d'énormes capacités et le fait de garder une forme physique, c'est bon pour le moral. Il faut aussi montrer que même les personnes qui restent à domicile sont capables de pratiquer des activités physiques."

La plupart des résidents arrivent à suivre les exercices proposés par Véronique de Gym Tonic. © Radio France - Bastien Munch

Selon elle, Véronique de Villèle incarne un rôle d'ambassadrice de ces valeurs. "Elle aussi a vieilli, elle aussi a un certain âge. Et elle prouve que c'est possible. Elle leur dit 'si j'y arrive, pourquoi vous n'y arriveriez pas aussi ?'". Et pour que l'exercice physique ne s'arrête pas à la fin de la séance, Véronique a édité un petit livret qu'elle vend aux résidents à chacune de ses venues, pour répertorier tous les exercices qu'ils peuvent reproduire dans leur chambre.