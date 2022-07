Une naissance pas comme les autres, il y a 22 ans, sur l'étape Lourdes-Hautacam du Tour de France 2000

Le Tour de France sera dans les Hautes-Pyrénées ce jeudi 21 juillet pour la 18e étape entre Lourdes et Hautacam. Un circuit qui passera aussi par le Béarn, avec les ascensions du col d'Aubisque, du col de Spandelles, pour finir en beauté par la montée du Hautacam. Et en Bigorre, une famille a cette étape dans le sang depuis maintenant 22 ans, et un heureux événement survenu sur les bords du Tour lors de son passage par cette même étape pour l'édition de l'an 2000.

Tous les ans, quand le Tour de France passe par Hautacam, tout le monde se rappelle d'Emma - Stéphanie, sa maman

Le 10 juillet, alors que les coureurs (dont le célèbre Lance Armstrong) entamaient la fameuse ascension du Hautacam, une femme parmi le public perdait les eaux sur le bord de la route, dans la montée, avant d'être évacuée à l'hôpital de Lourdes et de donner naissance à une petite fille, Emma, aussitôt surnommée dans le journal local à l'époque "L'enfant du Hautacam". Ses parents, Stéphanie et William, se souviennent de ce jour comme si c'était hier. Aujourd'hui ils habitent à Omex, à quelques kilomètres de Lourdes, et restent très marqués par cet événement.

La mère d'Emma, Stéphanie, a conservé les coupures de presse de l'époque © Radio France - Flore Catala

Une naissance rocambolesque

"Tous les ans, quand le Tour de France passe par Hautacam, tout le monde se rappelle d'Emma" affirme fièrement Stéphanie. "Elle est l'enfant du Tour de France, elle est presque née sur le Tour, et nous depuis on va en pèlerinage à Hautacam, et pas à Lourdes !". Dans ses mains, un album de famille, ouvert à la page des photos pour la naissance de sa fille. A côté d'un faire-part, le petit article de presse de l'époque est soigneusement collé. Au-dessus du texte, un cliché : les même parents, 22 ans plus tôt, avec leur nouveau-né dans les bras.

Les parents d'Emma, née sur le Tour de France 2000, se souviennent Copier

"Nous étions dans un pré sur la montée du Hautacam, nous avions une buvette et on faisait la fête" raconte Stéphanie. "On faisait la holà au camion qui montait installer le podium du lendemain, malgré le fait que je sois enceinte, presque à terme. J'ai commencé à sentir des contractions et j'ai perdu les eaux". Sauf qu'à ce moment-là, impossible de prendre la voiture. Tous les accès sont bloqués, car la Caravane du Tour a démarré son ascension. Il faut donc appeler les pompiers. De jeunes secouristes qui n'avaient jamais eu affaire à une intervention pareille se souvient Stéphanie.

"J'ai raté l'étape, mais c'était le plus beau jour de ma vie"

"Nous avons dû descendre en catastrophe avec les pompiers, pendant que la caravane montait" explique William, le papa. Sa femme est transportée à l'hôpital de Lourdes, et dans la nuit, elle accouche d'une petite Emma. "Et donc voilà... j'ai raté l'étape" conclut Stéphane, "mais c'était l'un des plus beaux jours de ma vie".

Depuis, cette histoire est devenue l'anecdote qu'on raconte à tous les repas de famille. Quand Emma atteint l'âge de savoir marcher et même randonner, ses parents l'emmène au Hatacam raconte son père : "on lui disait : voilà, tu as failli naître là. On était dans ce pré, on avait monté la buvette là. Ca fait des souvenirs" finit-il en souriant.

Une relique du Tour de France 2000 et de la naissance d'Emma © Radio France - Flore Catala

Des souvenirs dans les mémoires, conservés aussi dans l'album photo. Stéphanie garde également soigneusement une petite pancarte de l'étape d'alors sur laquelle on peut lire : "Le Tour de France 2000 - 10 juillet 2000 - Lourdes Argelès Hautacam Accueille le Tour". Juste en dessous du texte, au feutre, "Et Emma" ajouté à la main.