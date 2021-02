Neige dans le pays de Fougères : l'infirmière fait sa tournée en tracteur

Pas question de laisser ces patients sans visites, même si les conditions climatiques étaient exceptionnelles. Marie-Josée Leloutre est infirmière libérale à domicile dans le secteur de Fougères (Ille-et-Vilaine), où comme dans quasiment toute la Bretagne, les routes étaient enneigées ce mercredi 10 février. L'infirmière ne se voyait pas sur les routes de campagne en voiture n'a pas hésité. Elle a cherché un autre moyen de transport que sa voiture pour aller réaliser sa tournée et prodiguer les soins auprès de ces patients. "Avec mon mari, on a appelé des copains, des membres de la famille, à la recherche d'un tracteur !"

Une tournée de 60kms en tracteur

C'est le cousin de Marie-Josée Leloutre qui propose finalement de réaliser avec elle sa tournée, à bord de son tracteur "on était bien installé, j'ai même eu trop chaud à l'intérieur de la cabine !" sourit l'infirmière. Les voilà partis sur les routes pour une tournée de 60 kilomètres. "On est partis à 7h de Landéan et on a terminé à 13h. A chaque halte, mon cousin m'attendait dans le tracteur pendant que je réalisais les soins".

Les enfants nous attendaient !

Marie-Josée avait prévenu certains patients qu'elle arriverait en tracteur "du coup, les enfants nous attendaient. Ils étaient trop contents !" glisse l'infirmière. A chacun de ses patients, Marie-Josée est remerciée chaleureusement "c'était vraiment touchant" dit-elle.