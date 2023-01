Neige : ils font du snowboard en Dordogne avec une trottinette et un skate

La neige a suffisamment tenu pour permettre à Lucas, Romain et Flora d'en profiter un peu avec des skate et des trottinettes revisités.

Pour certains, la neige a été synonyme de grosses galères en Dordogne, pour d'autres elle est associée aux sports d'hiver. A Atur, près de Périgueux, certains habitants ont profité de la neige pour ressortir les masques de ski et pour s'essayer aux sports de glisse revisités.

"Au moins 10 centimètres de neige"

Lucas, Romain et Flora ont pris leur trottinette et leur skate-board qu'ils ont modifié. Ils ont enlevé les roues pour pouvoir glisser sur la les trottoirs recouverts par la neige "il faudrait des trottoirs sans cailloux" plaisante Lucas. Ils en profitent car ils n'ont pas pu se rendre au travail ce vendredi matin à cause des routes impraticables "tout est gelé devant chez nous".

Il y a au moins 10 centimètres de neige ici, dans les rues et dans les champs. "Je n'avais pas vu ça depuis 8 ans ici" explique l'un des trois Périgourdins "c'est tellement rare, on va essayer d'en profiter au maximum".