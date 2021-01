Neige : intervention difficile des gendarmes pour secourir deux randonneurs à Iparla

C'est aux alentours de 13h30 que la gendarmerie a été alertée. Deux randonneurs sont en difficulté sur les crêtes d'Iparla, entre Saint-Martin d'Arrossa et Saint-Etienne-de-Baïgorry. L'un d'eux a chuté dans une crevasse de 15 mètres de profondeurs et 70 mètres de longueur. L'hélicoptère décolle de l'aéroport de Biarritz Parme et parvient rapidement à localiser les deux quinquagénaires. Mais les conditions sont difficiles, la neige tombe sur les hauteurs des Aldudes et empêche l'intervention aérienne.

La crevasse dans laquelle la victime a chuté - GGD64

Quatre hommes du Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne, basé à Oloron-Saint-Marie, et 2 gendarmes du groupe spécialisé montagne du secteur de Bayonne parviennent finalement sur les lieux de l'accident à bord de leurs 4x4 dûment équipés. Ils parviennent à extraire le blessé de la cavité. Celui-ci souffre d'une fracture de la malléole et d'une légère hypothermie et doit être évacué.

Beaucoup de voitures coincées par la neige

Malheureusement, le temps de l'intervention, la nuit est tombée et la neige a gelé. Impossible de redescendre avec les voitures tout terrain. Le groupe sera finalement évacué à bord d'un quad à chenille. L'intervention s'est terminée après 20 heures. Mais finalement plus de peur que de mal pour les deux randonneurs.

Les gendarmes eux auront connu un samedi mouvementé pour venir en aide à des familles parties profiter de la neige. Ils ont dû intervenir à de nombreuses reprises dans l'après-midi pour secourir des automobilistes bloqués sur les routes de montagne. Une vingtaine de véhicules se sont ainsi retrouvés coincés, faute d'équipements adéquats, sur les deux accès à Iraty dans la redescente.