Nénette l'ours vedette du Parc de Gramat est désormais la star du Muséum de Montauban

Un nouvel animal dans les collections du muséum de Montauban. Un bel ours que vous connaissez peut-être. Il s’agit de Nénette qui était la mascotte du Parc animalier de Gramat, dans le Lot.

Seconde vie

En février 2020, le Parc a déploré le décès de cette ourse âgée de 28 ans, qui attirait beaucoup les enfants car elle était calme et sympa. L’équipe l’a euthanasiée car l’animal était malade, mais avant ça, ils ont cherché un muséum où Nénette aurait une "seconde" vie.

Nénette a pris place ce vendredi au Muséum Victor Brun à côté de l’éléphant. La première acquisition et taximd pour ce musée depuis bien longtemps. Aude Médina directrice du Muséum d'histoire naturelle Victor Brun vient juste de placer Nénette. Elle la recoiffe, remet ses poils au mieux. Une directrice très fière de cette acquisition. "Savoir que c'est un ours local, qui était dans le Lot, ça a du sens. Et on pourra expliquer d'où elle vient aux enfants."

"La voir ainsi, ça me donne des frissons"

Jean Paul Birou, le président du parc animalier de Gramat était ému de revoir Nénette. Il raconte que cette ourse était "sage, elle venait voir les enfants et elle venait quand on l'appelait. Ça me donne des frissons. Quand on a vu Nénette pendant 29 ans, et de la voir ainsi. C'est très émouvant." Et il estime que l'ourse continuera de faire du travail pédagogique avec les enfants.

La prochaine étape se sera l’exposition du squelette de Nénette au Muséum. La naturalisation de l’animal a été financée à hauteur de 6000 euros par la mairie de Montauban qui gère le musée d’histoires naturelles. Et le parc a donné une aide de 1800 euros pour ce projet.