Nés un 29 février, ces Poitevins vont enfin fêter leur anniversaire le bon jour !

Ça ne leur arrive qu'une fois tous les quatre ans. Les personnes nées un 29 février vont enfin pouvoir célébrer "véritablement" leur anniversaire. 2020 est une année bissextile, le mois de février compte donc 29 et non 28 jours.

"On va enfin fêter mon anniversaire pour de vrai"

Aurélie, architecte poitevine âgée de 36 ans, est née un 29 février. Elle n'a donc fêté son anniversaire que neuf fois dans sa vie, "puisque d'habitude, il n'y a pas de vrai jour donc là on va le célébrer avec la famille et les amis". "Maintenant, c'est anecdotique, on en rigole, mais quand on est plus jeune, on ne comprend pas forcément, parce qu'on n'a pas toujours la date dans le calendrier comme les autres copains."

"Deux fois plus de gâteaux, deux fois plus de cadeaux donc j'en profite"

Né un 29 février à Beaumont Saint-Cyr dans la Vienne, Samuel est transporteur routier. "Quand j'étais petit, je disais 28 + 1 égale 29, je fêtais mon anniversaire le 28 février et le 1er mars donc j'étais le seul enfant de l'école à fêter mon anniversaire deux fois".

"Malheureusement les ordinateurs de l'administration prennent rarement le 29 février"

S'ils ont la chance de vieillir plus lentement, les personnes nées un 29 février connaissent en revanche souvent des mésaventures administratives. "Je vais souffler mes douze bougies mais en réalité j'ai 48 ans, plaisante Astrid. Au quotidien, c'est vrai que pour refaire sa carte d'identité ou une procédure à la Caf, c'est parfois galère. J'étais tout le temps né le 28 et ça m'agaçait énormément donc j'ai fait des pieds et des mains pour que ce soit bien marqué 29."

"On est obligés à chaque fois de sortir livret de famille, acte de naissance, tous les papiers prouvant qu'on est né un 29 février !"

"Je n'ai fêté que 10 fois mon anniversaire, est-ce que je peux voyager au tarif enfant ?"

Volontiers taquin avec sa date d'anniversaire, Samuel avait écrit en 2016 à plusieurs compagnies aériennes la lettre suivante. "Je suis né le 29 février, donc je prends une année tous les quatre ans, officiellement je vais avoir quarante ans, mais officieusement ça ne me fait que 10 ans. Donc si je voyage avec votre compagnie, dois-je payer le tarif adulte ou bien enfant ?" Trois compagnies aériennes lui avaient alors répondu.

"Et la meilleure réponse est venue d'Air France : bonjour Samuel, toutes nos félicitations avec un peu d'avance pour cette année d'anniversaire. Officiellement vous devez régler un tarif adulte. Officieusement, étant donné que vous allez avoir dix ans, nous pouvons vous faire accompagner par une hôtesse de l'air rien que pour vous. Entre parenthèses, inutile de mentionner ce détail à votre femme. A bientôt petit garçon !"