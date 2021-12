Netflix : Le "jeu de la Dame" inspire Soanne, 11 ans, championne d'échecs dans le Nord

Qui a dit que regarder des séries était mauvais pour les jeunes ? Soanne, une adolescente de 11 ans, qui vit à Bailleul, dans les Flandres, s'est prise de passion pour Le jeu de la Dame, sur Netflix, qu'elle a vu cinq fois pendant le confinement.

La série lui a donné envie de se mettre aux échecs, comme l'héroïne de la série, une orpheline devenue championne aux Etats-Unis dans les années 60. Soanne connaissait les règles pour avoir déjà joué avec son père. Mais en septembre 2021, elle s'y est mise sérieusement, au sein du club d'échecs Mat 88 d'Armentières, où elle passe cinq heures par semaine.

Championne du Nord

Début novembre, elle a participé à son premier tournoi, elle a été sacrée championne du Nord féminine chez les benjamines. Prochaine étape : samedi 18 décembre, elle sera engagée dans le championnat de la ligue Nord Pas de Calais.

ECOUTEZ : rencontre avec Soanne, championne d'échecs Copier

C'est toi, et toi seule

Ce qui lui plait dans les échecs ? "La logique, la stratégie, la créativité et la complexité", répond la collégienne, particulièrement réfléchie pour son âge, "et puis il y a peu de chance. C'est toi, et toi seule". Malgré sa progression fulgurante, Soanne reste modeste : "je suis contente de faire des compétitions, même si je sais que je ne jouerai jamais à haut niveau. Ce n'est pas que je ne suis pas ambitieuse, mais je veux juste progresser".

Soanne, qui s'identifie un peu à Beth, l'héroïne du Jeu de la Dame, garde son humour lorsqu'on l'interroge sur les addictions -alcool et médicaments- du personnage : "je suis parfaitement sobre, je ne bois que de l'eau".

ECOUTEZ : Soanne, championne d'échecs modeste Copier

Ca a dépoussiéré l'image des échecs

Apparemment Soanne n'est pas un cas isolé : depuis la diffusion de la série, les échecs sont redevenus tendance. Stéphane Dauchy, le président de Mat 88, le club d'Armentières, le constate : "ça a dépoussiéré l'image des échecs, on a vu le nombre de jeunes monter. C'est bénéfique pour les clubs".

Sur la trentaine de membres du club d'échecs d'Armentières, 13 ont moins de 18 ans.