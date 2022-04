Netflix recherche 500 Aveyronnais pour jouer dans sa nouvelle série avec Hugh Laurie

Le casting aura lieu du 19 au 23 avril, place Notre-Dame, à Villefranche-de-Rouergue (Aveyron). Netflix va tourner une mini-série adaptée du livre "Toute la lumière que nous ne pouvons voir "("All The Light We Cannot See"). Un roman de l’écrivain américain Anthony Doerr qui a reçu le Prix Pulitzer en 2015. Une adaptation en format court, quatre épisodes d’une heure seulement, sont prévus pour la première saison.

Le livre raconte l’histoire de Marie-Laure, une adolescente aveugle, et de Werner, un soldat allemand, "dont les chemins se croisent dans la France occupée, alors que tous deux tentent de survivre aux ravages de la Seconde Guerre mondiale".

Hugh Laurie et Mark Ruffalo

Une adaptation avec du très beau monde : Hugh Laurie, connu pour son rôle de Dr House et Mark Ruffalo (Avengers, Spotlight, Zodiac, Shutter Island…) sont au casting. Mais la production cherche aussi 500 Aveyronnais pour être à leurs côtés.

Des centaines de figurants seront présents pour le tournage, qui devrait avoir lieu dans le centre de Villefranche-de-Rouergue entre fin juin et fin juillet 2022.

Des hommes et des femmes de tous les âges

Les rôles sont ouverts à tous les âges ou presque pour camper des habitants ou des soldats. En revanche, les femmes ne devront pas avoir les cheveux méchés ou des coupes trop modernes. Les hommes eux devront se laisser pousser la barbe et les cheveux pour que les coiffeurs puissent travailler au début du tournage.

La production cherche principalement des figurants basés dans le secteur de Villefranche-de-Rouergue pour plus de souplesse. Elle précise aussi que les frais kilométriques ne sont pas pris en charge.