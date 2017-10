Nettoyage d'automne pour le plus grand réservoir d'eau potable de Nîmes

Le réservoir Bonfa, le plus gros réservoir d'eau potable de la ville de Nîmes se refait une beauté. Comme chaque année, il vient d'être vidé et nettoyé. Un nettoyage qui n'a causé aucune perturbation dans la distribution de l'eau.

Une vingtaine de réservoirs en eau potable pour la ville de Nîmes. Celui situé à l'angle de la rue du Crémat et de la rue Bonfa dans le quartier de la Croix de Fer est le plus important. 12 500 m3, c'est l'équivalent de 5 piscines olympiques de la taille de Nemausa ! Le réservoir construit en 1882 alimente plus de la moitié de Nîmes. Son nettoyage a lieu une fois par an. Pour l'occasion, la Métropole avait invité ce mercredi les comités de quartier à descendre à l'intérieur de l'ouvrage.

"On dirait une cathédrale, on se verrait bien en barque avec des bougies, j'imagine qu'on pourrait tourner des scènes de cinéma"

© Radio France - Sylvie Duchesne

La vidange, le nettoyage et la désinfection du réservoir prennent deux jours. Ces opérations mobilisent 5 agents de la SAUR. Il faut d'abord vider l'eau, pulvériser un produit détergeant pour enlever les dépôts calcaires, procéder à un rinçage, une désinfection et un second rinçage avant de faire à nouveau le plein.

L'entrée du réservoir © Radio France - Sylvie Duchesne

12 500 m3 d'eau dans le réservoir, l'équivalent de 5 piscines olympiques

Aucune perturbation dans la distribution d'eau potable pendant ces opérations de nettoyage, d'autres réservoirs prenant le relais. Il y en a une vingtaine à Nîmes pour une capacité de 60 000 m3. La consommation journalière s'élève elle à 45 000 m3. L'eau est captée à Comps, à une vingtaine de km de Nîmes.

"L'eau transite par deux grosses canalisations et elle arrive dans le réservoir Bonfa, 5 heures après avoir été pompée dans la nappe de Comps ".

Sur le toit du réservoir © Radio France - Sylvie Duchesne

Le réservoir Bonfa comme tous les autres à Nîmes est sous surveillance constante. Des barrières infra-rouges et des détecteurs de mouvements empêchent toute intrusion.