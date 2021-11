Neuvy-Deux-Clochers : la cathédrale Jean Linard a trouvé un acquéreur

Le site est fermé au public depuis deux ans. L'espoir, c'est bien sûr que la cathédrale Linard rouvre et surtout qu'elle ne se détériore plus. Depuis la mort de l'artiste en 2010, le site s'est évidemment dégradé et les héritiers de Jean Linard ont considérablement baissé le prix de vente de la propriété.

La cathédrale Jean Linard et ses totems naïfs © Radio France - Michel Benoit

18.000 euros et 250 soucscripteurs

Jusqu'en 2019, c'est l'association Autour de la Cathédrale Jean Linard qui faisait vivre le site. L'association avait même lancé, en 2020, une société coopérative d'intérêt collectif pour racheter le lieu : 20 euros la part, mais la crise du covid a contrarié le projet. "On a réuni 18.000 euros grâce à 250 souscripteurs" détaille. Chiara Scordato, ancienne salariée de l'association. "Malheureusement, on a lancé la communication en 2020 et la crise sanitaire a considérablement compliqué les réunions que l'on souhaiter organiser pour réunir les fonds."

A l'époque le prix de vente était de 430.000 euros. Les héritiers ont ensuite largement renoncé à leurs prétentions financières, "on s'est mis d'accord pour un prix de vente à 210.000 euros " explique Elodie Linard, l'une des huit enfants de l'artiste.

La cathédrale Jean Linard : un lieu d'art singulier particulièrement spectaculaire © Radio France - Michel Benoit

Un prix réduit de moitié., qui a donc convaincu un couple d'investir. Elodie Linard regrette cependant qu'aucune collectivité ne se soit pour autant manifestée, "franchement, est-ce qu'une institution ne peut pas mettre 210.000 euros dans une œuvre telle que la cathédrale Jean Linard qui n'a pas d'équivalent en France, en matière d'art singulier ? Elle drainait déjà, rien qu'avec le travail de l'association, 7.000 visiteurs chaque année, en constante progression. J'ai peur que ce lieu ne vive plus car il exige des moyens importants pour l'animer et évidemment pour le restaurer. J'espère que ce couple aura les moyens d'aller au bout de ses souhaits et que cette entreprise privée pourra suffisamment rayonner." Les totems et les bâtiments sont dégradés par l'humidité et le froid.

Pour comparaison la maison du facteur Cheval, propriété de la ville de Hauterives, compte sept salariés et attire plus de 300.000 visiteurs chaque année.