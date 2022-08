La marque Vinokilo débarque à Nice jusqu'à ce dimanche 7 août avec une boutique éphémère et annonce "la plus grande vente de kilo vintage d'Europe". France Bleu Azur s'y est rendu à la rencontre de clients souvent jeunes, parfois satisfaits, parfois déçus.

La fripe, c'est chic ! Nice accueille "la plus grande vente de kilo vintage d'Europe" jusqu'au dimanche 7 août. C'est en tous cas comme ça que la marque allemande Vinokilo présente l'évènement qui a lieu au Dojo dans le quartier du port au 22 bis boulevard Stalingrad. Le concept est celui d'une friperie traditionnelle, mais dans laquelle les vêtements de seconde main sont vendus au kilo dans une boutique éphémère, le temps d'un week-end.

Ultra-tendance

La première journée ce samedi 6 août a rencontré un certain succès auprès des Niçois et des touristes. Il y avait la queue jusque sur le trottoir pour rentrer. Une fois à l'intérieur, la fièvre acheteuse s'est emparée d'une clientèle globalement très jeune. "J'ai trouvé deux polos, trois chemises et un blaser", raconte Marie, une jeune étudiante de 19 ans. Comme beaucoup d'autres, elle achète des vêtements de seconde main par conviction écologique, "des vêtements recyclés car déjà portés", et par goût du style vintage. "C'est bien pour protéger la planète, ça évite la fast fashion, la surconsommation de produits fabriqués par une main d'œuvre peu chère et exploitée et en plus ça évite que toutes les filles portent la même robe Zara", s'enthousiasme Camille.

Entre 50 et 80 euros le kilo de vêtement

Mais Natacha, une autre jeune fille nuance. "Clairement pour sauver la planète il suffit juste de ne rien acheter du tout. Là je me donne bonne conscience en me disant que j'achète de la seconde main mais j'ai déjà trop de vêtements. En plus la vente au kilo c'est pas si avantageux". Ce que confirme Chloé : "C'est moins cher que dans les magasins traditionnels mais plus cher que dans d'autres friperies." Si vous voulez néanmoins y faire un tour ce dimanche il faut vous inscrire en ligne ici.