Nice-OM : le fameux maillot de Dimitri Payet est désormais dans les tiroirs... d'Emmanuel Macron !

Emmanuel Macron repart de Marseille après trois jours sur place pour annoncer un grand plan pour la ville. Le Président a enchaîné les rencontres dans les quartiers, à l'école, à l'hôpital, avec les élus... mais il en a aussi profité pour accorder quelques instants à certains joueurs de l'OM. On savait que le chef de l'État était un fervent supporter du club marseillais, ce que Dimitri Payet n'a pas oublié.

Ce vendredi, en marge du Congrès mondial de la nature, Emmanuel Macron confie à France Bleu Provence que joueur marseillais lui a offert l'un de ses maillots. Et pas n'importe lequel. Il s'agit de celui porté par le joueur lors du fameux match contre Nice le 22 août dernier quand il a reçu une bouteille d'eau envoyée des tribunes par des supporters niçois.

C'est un maillot unique et ça me touche beaucoup que Dimitri ait eu la gentillesse de me l'offrir-Emmanuel Macron

Le président de la République compte déjà une dizaine de maillots de football à son actif et "je viens de compléter ma collection", dit le Chef de l'État, "ça me fait très plaisir, c'est un maillot unique et ça me touche beaucoup que Dimitiri ait eu la gentillesse de me l'offrir, et je repars avec !".