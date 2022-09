Nice organisera en 2029 une conférence mondiale pour le compte de la NASA

L'observatoire de la Côte d'Azur à la pointe de l'innovation en matière spatiale. La preuve avec cette annonce ce mardi. A l'occasion de la réussite de la mission Dart, l'astrophysicien niçois Patrick Michel, s'est vu confié par la NASA l'organisation à Nice en 2029 de la Conférence de défense planétaire. Un évènement incontournable dans le milieu. L'année 2029 sera en plus particulière car un autre astéroïde passera près de la terre mais celui-ci sera visible à l'œil nu. Ce moment spécial pour les passionnées sera donc aussi niçois avec la tenue de cette conférence d'importance mondiale. L'annonce a été faite lors de cette mission baptisée Dart, ayant consisté à percuter un astéroïde avec un vaisseau de la NASA. Une mission réussie ce mardi et qui a été suivi et observée sur place aux Etats-Unis, à Washington, par une mission européenne que conduisait justement le niçois Patrick Michel.