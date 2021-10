Nicolas Cage est à l'affiche de Pig, le premier film de Michael Sarnoski qui sort ce mercredi 27 octobre dans les salles de cinéma. Loin des scénarios américains, il existe encore des cochons truffiers. En Dordogne, on vous présente Nini et Daniel Chaume le dernier trufficulteur.

Nicolas Cage trufficulteur dans PIG : on a rencontré le dernier trufficulteur de Dordogne et Nini sa truie

Dans ce film "Pig", Nicolas Cage interprète un trufficulteur ermite qui vit dans les forêts de l'Oregon avec sa truie truffière jusqu'au jour où il est agressé. On lui vole sa truie et il se met alors à la chercher. Si la performance de Nicolas Cage est apparemment bluffante selon les premières critiques, dresser un cochon truffier relève là aussi d'un certain talent pendant la saison de la truffe noire en Périgord, de décembre à fin février.

Un savoir-faire depuis près de 60 ans

Daniel Chaume agriculteur périgourdin à la retraite l'a développé depuis ses 12 ans. C'est sa voisine "Marcelline" qui l'a initié à cet art. 58 ans après, à l'âge de 70 ans, Daniel Chaume continue de dresser des truies à la recherche de la truffe. "avec des gestes, avec des mots car je suis sûre qu'elles comprennent et une fois que c'est appris, c'est pour la vie". Avec leur groin, les truies cherchent les truffes, les mettent au jour et apprennent à ne pas les manger "mais il faut faire vite et avoir une belle dextérité" explique Daniel Chaume pour récupérer la truffe et donner la récompense à l'animal.

Si les proches de Daniel, dont son petit fils Lugan, connaissent la technique, les truies n'obéissent réellement qu'à Daniel explique Michèle, sa femme. "Il est en symbiose avec elle". Avec d'autres personnes, "les truies sont moins assidues" explique Daniel "elles vont avoir tendance à grignoter les truffes".

"C'est elle qui commande"

En ce moment, Daniel Chaume élève deux truies, Rosalie tout juste un an et Nini qui en a déjà cinq. Nini, deux belles oreilles roses poilues et plus de 200 kilos sur la balance, un sacré caractère mais un palmarès de championne "une fois, elle a réussi à retrouver 12 kilos de truffes en une heure, ça un chien ne le fait pas". Contrairement aux chiens truffiers, le cochon peut chercher toute la journée "elle s'en fou, elle cherche" décrit Daniel Chaume. "On peut partir toute la matinée et toute l'après-midi, je suis toujours derrière elle, c'est elle qui commande, on avance pas vite mais c'est régulier".

"C'est comme un chien sauf qu'elle ne monte pas sur le canapé"

Daniel Chaume et sa femme Michèle ont eu de dizaines de truies chez eux, dans la porcherie. Ils les ont dressées, élevées quand elles étaient toutes petites. Forcément un lien se créé avec l'animal "à partir du moment où l'on comprend ce qu'elle veut, comment elle veut marcher, on s'entend bien" explique le trufficulteur et puis "pas question qu'elles finissent en jambon, vous imaginez on a copiné pendant 15 ans (en moyenne la durée de vie d'un cochon), on va pas les zigouiller, au contraire on les chouchoute".