L'humoriste a évoqué, dans une chronique diffusée à la radio, la Ville de Laval. Et il n'a pas épargné la Préfecture de la Mayenne. Le maire, François Zocchetto, préfère en rire.

Laval, France

C'était lundi dernier quelques heures avant la visite d'Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat, ce jour-là, est en Mayenne pour la rentrée scolaire. Il restera plusieurs heures au collège Jules Renard de Laval en compagnie des élèves et des enseignants.

Nicolas Canteloup, l'un des imitateurs les plus populaires du pays, travaille à la radio et à la télévision, sur TF1 après le journal de 20h.

Sur les ondes d'une station privée, l'humoriste se demande, avec la voix du Président, si "faire sa rentrée à Laval n'est pas le pire". Il enchaîne en imitant Stéphane Bern et il étrille, pour rigoler, la cité : "Laval, beauté du patrimoine, entourée par les villages de Montigné-le-Brillant, Saint-Berthevin et Nuillé-le-Vicoin. Oui, Laval est la perle de la Mayenne. Laval a l'étonnante particularité qu'entre 1623 et aujourd'hui il ne s'est rien passé de spécial".

Cher @CanteloupOff merci d’avoir fait autant de promotion pour notre ville de Laval 😉Je vous y invite officiellement. Vous verrez qu’il s’y est passé beaucoup de choses depuis 1623 👍🏻 et je vous remettrai à cette occasion la médaille de la ville. #humour@Europe1pic.twitter.com/rAX8OpjvPr — François ZOCCHETTO (@fzocchetto) September 8, 2018

Sur Twitter, le maire de Laval, François Zocchetto, a répliqué. Et il est beau joueur : "Merci d’avoir fait autant de promotion pour notre ville. Je vous y invite officiellement. Vous verrez qu’il s’y est passé beaucoup de choses depuis 1623 et je vous remettrai à cette occasion la médaille de la Ville. Et comme vous êtes passionné de chevaux, c’est toute le département qui sera ravie de vous accueillir".

Pour l'instant, Nicolas Canteloup n'a pas encore répondu à cette invitation officielle.

Ce n'est pas la première fois qu'un imitateur évoque Laval. Laurent Gerra l'a déjà fait à l'époque de la réforme de la réforme territoriale sous François Hollande : "je veux regrouper les départements. L'Allier avec la Mayenne comme ça Vichy retrouvera Laval". Historiquement,Pierre Laval fut le bras droit du Maréchal Pétain pendant la seconde Guerre Mondiale et le principal architecte de la politique de collaboration avec Hitler