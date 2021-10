Nicolas Godet engagé avec sa barbe normande de 60 cm sur un championnat d’Europe

Nicolas Godet représente la Normandie et la France aux championnats d'Europe de barbe et de moustache

Derniers coups de ciseaux et de peigne pour un champion normand unique. Inconnu du grand public mais facilement reconnaissable dans la rue : Nicolas Godet, a une barbe légèrement rousse de... soixante centimètres de long !

Une belle pilosité qu’il va mettre en avant ce samedi aux championnats d’Europe de barbe et de moustache. La compétition est très sérieuse, elle se déroule en Bavière au sud-est de l’Allemagne, dans la ville de Eging Am See, près de la frontière avec la Tchéquie et l’Autriche.

Un moment marquant dans la vie de cet habitant du Planquay, petit village dans le département de l’Eure, à la limite avec le Calvados. A 40 ans, Nicolas Godet veut profiter de ces championnats pour faire passer le mot : les barbus ont du style !

40 minutes d'entretien par jour !

Très soigné, ce gérant d'une entreprise de métallerie dans la vie a commencé à se laisser pousser la barbe en 2014, sur un “pari entre copains.” Depuis, il l’entretient tous les jours pendant 40 minutes dans la salle de bains. Pour ses championnats, il a préparé sa barbe... comme un champion, avec “des shampoings, des démêlants, de la laque, du wax”. Beaucoup de produits pour une barbe lisse et mettre toutes les chances de son côté, en s’appuyant aussi sur un ami barbier.

Tous les produits utilisés par Nicolas Godet pour entretenir sa barbe ! - Nicolas Godet

Déjà champion de France de “barbe Verdi” en 2019, l’Eurois a aussi terminé 6e de sa catégorie en 2020 lors des championnats du monde de barbe en Belgique.

Surtout, Nicolas Godet veut lutter contre les préjugés : “on peut penser que c’est un look atypique, et que ça nous permet d’éviter d’aller vers l’autre. Mais non, ça ouvre plutôt des opportunités, on n’est pas des vilains barbus.”

En lice dans la catégorie des barbes naturelles de plus de 30 centimètres

D'autant qu'en compétition le barbu normand n’y trouve pas d’intérêt financier. “Deux nuits d’hôtel, le trajet aller-retour en voiture, plus la restauration et l’hébergement sur un place, c’est un petit week-end de passion !” dit-il en parlant de son championnat d'Europe.

Nicolas Godet va défiler sur un podium, dans la catégorie des barbes naturelles de plus de 30 centimètres. Seul concurrent français face aux adversaires étrangers, il sera évalué sur une dizaine de critères, la taille, la densité ou le design de la barbe. Un jury sera là pour départager tout le monde.

Et si vous êtes complexé par la taille de la barbe de Nicolas Godet, rassurez-vous : le record français est de 1m90 de barbe !