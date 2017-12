Pas sûr que le Ministre de la transition écologique et des solidarités réponde présent ! Alice Thourot, la députée de Montélimar, invite Nicolas Hulot dans la Drôme pour mieux se rendre compte de la détresse des éleveurs.

"Je lui soumets leur invitation à venir visiter notre beau département, et mieux, à venir garder un troupeau une nuit contre les loups. A présent, ajoute Alice Thourot, la menace du loup oblige les éleveurs et leur famille à veiller nuit et jour pour défendre leurs troupeaux sans une prise en compte totale de cet effort. Familialement et humainement cette situation est vécue comme une forme de harcèlement par nos éleveurs. "

Devenir berger dans la Drôme ? On attend maintenant la réponse de Nicolas Hulot.