Nilvange: le félin dans le poulailler était en fait un gros chat

Nilvange, France

Ce mardi vers 13h, les voisins de Jean l'appellent pour lui signaler que ses poules se sont échappées et sont dans leur jardin. Jusqu’ici tout va bien. Jean vient les récupérer mais lorsqu’il veut les remettre dans leur poulailler, les cocottes ne veulent plus y retourner, traumatisées par le squatteur du jour. Nez à nez avec la bête dans le poulailler, "je me suis dit que ce devait être un petit guépard, ou un animal assez dangereux", explique Jean. Il y a de quoi s’y méprendre. Le chat Savannah ressemble beaucoup à un serval, un animal sauvage. Il est issu d’un croisement entre un serval et un chat domestique.

A ce moment-là, Jean est accompagné par sa voisine. "Elle a vite détalé" raconte le mari de la voisine, Michel Piovesan, également conseiller municipal à Nilvange. "J’ai pris mon courage à deux mains et je suis retourné dans le jardin de Jean avec des gants et un couteau, au cas où l’animal attaquerait. C’est là qu’on a vu qu’il y avait un animal terré dans un coin, près d’un chapon qu’il venait de tuer", précise Michel Piovesan.

Deux poules tuées, deux autres échappées

Les deux hommes préfèrent alors laisser les pompiers de Nilvange et de Hayange intervenir. "J’ai eu peur. On ne voit pas des animaux comme celui-là tous les jours et on ne sait pas les réactions qu’ils peuvent avoir", dit Jean.

Dans l'histoire Jean et Rina ont perdu quatre poules sur les six qu'ils avaient, deux ont été tuées et deux autres se sont échappées mais ils gardent tout de même le sourire. "On a eu une belle animation avec les pompiers et tous les voisins qui sont venus nous voir", dit Rina. Au passage, cela leur a permis de partager une coupe de champagne pour la nouvelle année avec leurs voisins.

L’animal a été placé quelques heures dans un refuge. Ensuite, son propriétaire est venu s’excuser et dédommager Jean et Rina pour les dégâts occasionnés.