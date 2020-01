Nîmes : des fèves aux couleurs des Crocos !

La boulangerie Bouzanquet met le Nîmes Olympique à l'honneur avec ses galettes. Pas moins de six fèves aux couleurs du célèbre Croco sont disponibles dans les frangipanes et royaumes de la boulangerie. Vous avez jusqu'à début février-fin mars pour compléter votre collection des fameuses fèves.

Jean-Louis Bouzanquet, dans sa boulangerie, avec les six fèves aux couleurs des Crocos

Nîmes, France

Qui dit Epiphanie, dit galette ! Pourquoi ne pas doubler le plaisir de la dégustation en trouvant une fève aux couleurs du Nîmes Olympique ?

A la boulangerie Bouzanquet, rue Séguier à Nîmes, cette année encore on a décidé de faire dans l'originalité pour les fèves en rendant hommage aux Crocos. Des fèves qui sont fabriquées en France alors qu'aujourd'hui, 95 % d'entre elles sont faites en Asie.

Les galettes Bouzanquet avec la fève Croco © Radio France - Jeanne Daucé

"Mettre à l'honneur pour la montée en Ligue 1"

Pour Jean-Louis Bouzanquet, mettre le club nîmois à l'honneur sur ses fèves était une évidence : "_Je suis supporter du Nîmes Olympique depuis toujours_, j'allais au stade quand ils étaient en première division. Les Crocos sont une emblème de Nîmes, tout le monde se sent un peu Croco ! Et puis on a voulu rendre hommage au club pour sa montée en Ligue 1, c'est une façon de les soutenir."

Six modèles de fèves

Les fèves ont la taille d'une pièce de deux euros : "On a choisi de faire des thèmes nîmois : le croco fan de foot, le croco fan de romanité, le croco festayre, le croco avec les traditions taurines, le croco avec le logo de Nîmes... Sa particularité, c'est qu'il a sur son maillot un logo de notre boulangerie. Il va nous accompagner pendant toute la période des galettes !"

Les six fèves Crocos © Radio France - Jeanne Daucé

Et pour les plus gourmands, cette période des galettes va durer jusqu'à fin février, début mars ! Vous avez donc largement le temps donc de collectionner les 6 fèves Crocos.