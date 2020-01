Nîmes : des galettes des rois en forme de pénis

Nîmes, France

A Nîmes, la boulangerie "Le refuge des saveurs" propose des galettes des rois originales et osées tout le mois de janvier. Frédéric Castaneda, le propriétaire vend des galettes à la frangipane ou des royaumes, en forme de pénis. C'est en regardant une vidéo sur les réseaux sociaux sur la boulangerie "Legay Choc" dans le quartier du Marais, à Paris, que l'idée est venue. Si la boulangerie parisienne vend depuis 18 ans ce type de galettes, c'est une première pour ce boulanger nîmois. Ses amis lui ont lancé le défi de se lancer dans ce type de galette des rois.

Un succès fou et inattendu pour ce boulanger nîmois

Le mercredi 15 janvier, Frédéric Castaneda, le propriétaire de la boulangerie "Le Refuge des Saveurs" a donc réalisé sa première galette pénis. Pour rire, il a décider de partager la photo de son oeuvre sur les réseaux sociaux. Il ne s'attendait pas à un tel succès. Le boulanger nîmois installé ici depuis 7 ans déborde de commandes. Une galette assez impressionnante et qui fait bien rire certains clients comme Rosie et sa collègue : "Ah oui c'est rigolo. Ca donne envie de les manger vite. Elles sont vraiment impressionnantes, on ne connaît pas le diamètre et avec les fruits confits au bout c'est la cerise sur le gâteau." Des clients qui prennent cela avec le sourire. De quoi réjouir Frédéric, le boulanger, qui n'a pas l'habitude de présenter ce type de pâtisseries en vitrine : "Dans notre profession on a beaucoup d'humour. Entre boulangers, on a l'habitude de faire des pâtisseries ou des pains avec des formes drôles ou suggestives mais je ne pensais pas mettre un jour une galette en forme de pénis dans ma vitrine." Pour une première fois dans cette boulangerie, il a donc décidé de vendre ces galettes en forme de sexe masculin mais aussi des galettes représentant des seins mais n'est pas encore convaincu par la forme.

De nouvelles idées pour Pâques et pour les anniversaires

Le succès est au rendez-vous et ceux qui craquent le plus ce sont les femmes et les clients les plus âgés explique Frédéric "Ce sont surtout des personnes entre 40 et 55 ans, en tout cas plus âgées que nous. Bizarrement, ce ne sont pas des jeunes qui achètent cela. A 18 ans, ils en parlent à longueur de journée, même sur les réseaux sociaux, mais ils n'achètent pas la galette des rois en forme de pénis." De quoi convaincre, une dernière cliente qui décide d'en acheter un royaume aux fruits confits pour son mari et elle. En deux jours, il faut dire que plus d'une vingtaine de galettes et de royaumes ont été vendu et presque uniquement à des femmes. "Un seul homme en a acheter une, les autres font sûrement des complexes", explique Frédéric Castaneda

Un succès tel que Frédéric pense déjà à l'année prochaine mais cette fois avec des fèves représentant les positions du Kamasutra. Il aimerait aussi développer un autre type de galette en forme de sexe féminin. Vous pouvez donc si vous le souhaitez commander votre galette ou royaume directement à la boulangerie. Comptez 12 euros le royaume aux fruits confits et 13 euros la galette à la frangipane pour 4 personnes. Le refuge des saveurs, 5 Rue du Cirque Romain à Nîmes, est ouvert du lundi au vendredi de 7 à 13h30 et de 16 à 19 heures.

La première fois, le boulanger a vendu des galettes en forme de pénis et de seins - Boulangerie "le refuge des saveurs"

Un royaume aux fruits confits en forme de sexe masculin © Radio France - Romane Porcon