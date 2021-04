Nîmes loin derrière Châteauroux, Saint-Etienne et Cherbourg dans le classement des villes où il fait bon vivre

Le palmarès des villes où il fait bon vivre a été publié ce dimanche dans le JDD. Annecy arrive en tête devant Bayonne et Angers. Nîmes est dans le top 50. Et Mende devance Alès.

Annecy, Bayonne et Angers, voilà le TOP 3 des villes de plus de 2.000 habitants où il fait bon vivre en France. Le classement établi par l'Association "des villes et des villages où il fait bon vivre" a été dévoilé ce dimanche dans le Journal du Dimanche (JDD). La ville de Nimes est 46e mais elle perd une place par rapport à l'année derrière. La préfecture du Gard est notamment devancée par Châteauroux, Cherbourg, Courbevoie ou encore Metz. La ville de Mende est 236e et celle d'Alès 492e.

Les critères choisis concernent la qualité de vie, la sécurité, les commerces et services, les transports, la santé, l'éducation, la solidarité ou encore les sports et loisirs.