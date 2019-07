Niort : elle cherche une entreprise en alternance et le dit sur son tee-shirt

Niort, France

Pour trouver une entreprise en alternance, Marie Aboua, Niortaise de 20 ans, tente le tout pour le tout. Serveuse au Grand Café place de la Brèche à Niort tout l'été, l'étudiante porte un tee-shirt où il est écrit : "Je suis en recherche d'une entreprise pour une licence pro commerce et développement international".

Les réseaux sociaux, les sites spécialisés, les mails, ça n'a pas débouché"

Car pour trouver par les voies classiques, c'est la galère. "J'envoie des mails, j'appelle. La plupart du temps par mail, c'est une réponse automatique deux ou trois semaines plus tard et un refus. Et au téléphone soient les entreprises me disent qu'elles n'ont pas d'alternant ou que c'est déjà complet. Je vais aussi sur les réseaux sociaux, les sites spécialisés mais ça n'a pas débouché", confie cette dynamique étudiante, déjà diplômée d'un DUT Gestion des entreprises et des administrations.

Marie Aboua, est inscrite à l'ENC, l'Ecole nantaise de commerce pour faire sa licence professionnelle. Elle avait déjà cherché une entreprise l'an dernier, sans succès, et a passé un an comme jeune fille au pair à Londres. C'est sa maman, Nathalie, qui a eu l'idée du tee-shirt, "un matin je me suis réveillée en me disant tiens pourquoi pas lui faire un tee-shirt comme elle travaille dans un commerce. Il y a forcément du passage, des chefs d'entreprise". Marie recherche une société ayant un service import/export du côté de Nantes ou de Niort pour une alternance de 12 à 14 mois.

"J'ai des clients qui parfois me donnent des contacts ou qui me prennent en photo et me diffusent sur leurs réseaux sociaux", raconte Marie qui porte son tee-shirt depuis une semaine. Cela n'a pas encore abouti sur une réponse positive d'une entreprise.