Noces de platine à Clermont-Ferrand : Marguie et Léopold toujours amoureux après 70 ans de mariage

Un couple de Clermontois fêtera ses noces de platine de 29 janvier prochain. Voilà 70 ans que Marguie et Léopold Caux sont mariés. A 90 et bientôt 94 ans, ils tiennent toujours autant l'un à l'autre. Histoire d'un amour indéfectible.

Léopold et Marguie, toujours amoureux après 70 ans de mariage

Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes, France

Ils se sont mariés pour le meilleur et pour le pire il y a 70 ans et non, rien de rien, ils ne regrettent rien ! Malgré le temps qui passe, Marguie et Léopold éprouvent toujours autant d'amour l'un pour l'autre. Le 29 janvier, ils fêteront leurs noces de platine à Clermont-Ferrand.

Un coup de foudre au bal de Polytechnique

Dans leur salon baigné de lumière, ils sont assis côte à côte et ils sont rayonnants. Marguie a 90 ans, Léopold quelques années de plus : "j'entre dans ma 94e année" souligne-t-il dans un sourire. Ils ont les mêmes cheveux blancs immaculés, la même élégance et le même souvenir ému de leur mariage. Marguie raconte : "c'était le 29 janvier 1949, à Chamalières. Il faisait beau. J'avais des demoiselles d'honneur. Après le mariage, nous sommes partis en voyage de noces à Nice".

Marguie et Léopold se sont mariés le 29 janvier 1949 à Chamalières

Le jeune couple s'est rencontré deux ans auparavant, au bal de Polytechnique. Léopold s'est présenté, il a invité la jeune fille a danser : "réellement, ça a été un coup de foudre. Sa vivacité, son plaisir de danser avec moi ... je n'avais qu'une envie, la revoir". Même émotion pour Marguie :_"il était magnifique_, un grand beau garçon. Un grand brun qui savait ce qu'il voulait. C'est cette détermination qui m'a plu, et cette honnêteté dans son regard". Et puis de l'humour, beaucoup d'humour !".

L'amour toujours

La vie des amoureux s'organise. Léopold est commerçant. Marguie s'implique dans l'entreprise tout en s'occupant des enfants. Le couple reconnaît qu'en 70 ans il y a eu _"des hauts et des bas"mais "nous les avons dépassés avec beaucoup de foi, beaucoup de courage. Pas question que nous nous séparions s'il y avait eu quelque chose. Je n'aurais jamais osé, ça ne se faisait pas à l'époque. Je n'aurais jamais osé lui faire cette peine de le laisser._ Çà a toujours été pour le meilleur et pour le pire, comme on nous avait dit à l'église.

Je suis émerveillée d'en être arrivée là. Je pense que c'est une chance, je pense que c'est la Providence-Marguie

Je ne connais pas d'ombre. J'ai toujours besoin d'elle - Léopold

Pour ses noces de platine, le 29 janvier, le couple ira à la messe à Notre-Dame-Du-Port puis au restaurant. Le 2 février, une fête sera organisée avec quelques proches et au mois de juin toute la famille sera réunie. Marguie et Léopold ont 3 enfants, 11 petits-enfants et 4 arrière-petits-enfants.