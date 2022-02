Noé écrit une nouvelle lettre à la reine d'Angleterre pour son jubilé de platine

La reine Elizabeth II, célèbre dimanche 6 février ses 70 ans de règne, le plus long de l'histoire de l'Angleterre. Le 6 février 1952, elle apprenait le décès de son père alors qu'elle était âgée 25 ans. Elle est couronnée quinze mois plus tard, le 2 juin 1953. Dans l'Oise, le petit Noé n'a pas manqué de lui souhaiter cet anniversaire historique.

L'histoire Noé a ému la France entière et même au-delà

En avril 2021, le garçon de 6 ans originaire Grumesnil en Seine-Maritime a envoyé une lettre à la reine d'Angleterre pour la consoler après la mort de son mari Philippe. Et qu'elle ne fut pas sa surprise quand, en septembre dernier, il reçut une réponse venue tout droit de Buckingham Palace ! On vous a en parlé sur France Bleu Picardie. Aujourd'hui, le garçon âgé désormais de 7 ans et demi, a tenu à lui écrire une nouvelle fois avec l'aide de sa grand-mère Sylvie Gentien, pour la féliciter pour le jubilé.

Cette longévité est "impressionnante" pour le petit garçon. "Je lui ai souhaité une bonne santé et une joyeuse fête", raconte Noé. Et il n'a pas manqué non plus de lui rappeler son rêve : "aller en Angleterre, la rencontrer, voir le château Buckingham Palace et les gardes".

La lettre de félicitation de Noé pour le jubilé de platine de la reine Elizabeht. - Sylvie Gentien

Il attend maintenant la réponse de la reine et espère entamer une réelle correspondance avec la monarque. Depuis sa première lettre et le relais médiatique qui en a découlé, Noé reçoit des lettres de félicitations de toute la France chez sa grand-mère à Saint-Aubin-en-Bray. "De Rouen, de Charente-Maritime, de Auch, de Paris et même d'Angleterre", affirme fièrement sa mamie Sylvie Gentien.

Noé tient un courrier envoyé par deux habitants de Auch dans le Gers et un mug à l'effigie de la reine. - Sylvie Gentien

Son histoire a même ému l'ambassade britannique en France selon Sylvie Gentien : "L'ambassade va raconter l'histoire de Noé et ses lettres et ses courriers au moment du jubilé de la reine et la dame m'a dit que c'était le plus jeune petit garçon à avoir fait ça !" Pour l'occasion a même appris une phrase en anglais : "God save the Queen, God protect the Queen. Goodbye Noé."