Noël à Lille : "nous n'aurons sans doute pas la roue" sur la Grand Place annonce Martine Aubry

"Je vous le dis le cœur serré et en espérant encore une petite chance : _nous n'aurons sans doute pas la roue"_déclare Martine Aubry en conférence de presse mercredi 25 novembre. Chaque hiver, la grand roue investit la place Charles de Gaulle à Lille pour la période des fêtes.

Les négociations sont en cours avec la Préfecture, mais visiblement, un point juridique jouerait en la défaveur du manège. Il ne s'agirait pas d'un établissement recevant du public, mais de forains explique la maire de Lille. Par conséquent, le décret d'allègement du confinement, qui doit paraître vendredi pour entrer en vigueur samedi 28 novembre, n'autoriserait pas l'installation de la roue.

Martine Abry craint qu'il n'y ait pas de grande roue cette année. Copier

"Et pourtant, les propriétaires ont fait un protocole sanitaire exceptionnel" défend la tenante du beffroi : nettoyer les nacelles à chaque montée et descente, n'autoriser qu'un seul groupe de personnes dans la même nacelle etc. _"_C'est très pénible, on la voulait vraiment cette grande roue" peste Martine Aubry, qui se dit très pessimiste sur le sort du manège cette année.