Vous imaginez votre réveillon de Noël en pull de laine, devant la cheminée ? Pour Jaco, c'est plutôt en chemise, dans le jardin. En Afrique du Sud, comme dans de nombreux pays de l’hémisphère sud, c'est l'été en décembre.

Son mari français et sa famille sont déjà allés au Cap pour les fêtes. "Ils ont adoré. Mais pour eux, c'était différent de voir des fleurs dans le jardin."

On est dehors autour de la piscine

Dans la famille de Jaco, comme dans beaucoup d'autres, on fête Noël dehors, car il fait beau et chaud. "Chaque personne apporte quelque chose, on est dehors, autour de la piscine. On peut faire une petite promenade parce qu'il fait beau."

A Noël, au Cap, il fait en moyenne 25 degrés en journée, ne soyez donc pas étonnez : "Ce n'est pas étonnant de voir un père Noël en short."

Les traditions de Noël en Afrique du Sud - Interview de Jaco Copier

Jaco trouve les traditions françaises plus intimistes. "Ici en France, on est plus proches. On parle plus." Comme en France, on mange beaucoup de viande en Afrique du Sud. "Normalement il y a du gibier, ça peut être de la gazelle, de la pintade. Après il y a beaucoup de salades, parce qu'il fait chaud. Et pour le dessert, _c'est toujours des choses un peu plus fraîches._"

Pour les chansons de Noël, Jaco nous recommande Laurika Rauch, une artiste très appréciée qui chante en Afrikaan. Le titre du morceau signifie "Noël d'été".