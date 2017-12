C'est notre série de la semaine. Comment fête-t-on Noël à travers le monde ? Vous êtes plutôt réveillon le 24 au soir, cadeaux à minuit, ou le 25 au matin ? Aux Pays-Bas, on offre les présents le 6 décembre, pour la Saint-Nicolas. Natasha et Amir sont Néerlandais mais habitent près de Dieppe.

Neuville-lès-Dieppe, France

Ce couple de hollandais est propriétaire de l'Auberge du Vieux Puits, près de Dieppe, depuis 10 ans.

Et le restaurant de l'Auberge du Vieux Puits est ouvert le 24 décembre au soir et le 25 à midi. © Radio France - Sixtine Lys

Aux Pays-Bas, on ne fête pas Noël une fois, ni deux fois, mais bien trois fois. "C'est trop bien parce que il y a toujours le problème de chez qui on mange. Chez ses parents, chez mes parents ? Chez nous, on peut faire le 25 chez des parents, le 26 chez d'autres, et le 27 avec ses amis", sourit Natasha.

Chez eux, Noël, ce n'est donc pas les cadeaux, mais les repas en famille. Et on mange beaucoup, en trois jours. Ils nous racontent leur repas de Noël typique.

Qu'est-ce qu'on mange pour Noël en Hollande ? Copier

La Saint-Nicolas le 6 décembre

Les Néerlandais ont donc deux jours fériés : le 25 et le 26 décembre. Mais les cadeaux, c'est pendant la Saint-Nicolas, le 6 décembre. "Ça, c'est vraiment la fête des enfants, on donne beaucoup de cadeaux à la Saint Nicolas. Noël c'est surtout chanter des chansons de Noël, l'histoire de Jésus..."

Fêter la Saint-Nicolas début décembre, ça arrange bien ces deux restaurateurs. "Le restaurant est toujours ouvert le 24 au soir et le 25 à midi", explique Amir. Mais le soir du 25, le couple essaye de se retrouver en famille autour d'une fondue Bourguignonne, c'est ce qu'ils préfèrent.

Double Noël pour leur fille

Il y en a une qui peut être contente : leur fille née en France. Elle fête bien-sûr la Saint-Nicolas début décembre quand toute la famille rentre aux Pays-Bas. "Mais elle fête aussi Noël. Avec l'école, elle a fait sa liste pour le Père Noël. Du coup pour elle, c'est complètement différent, elle est vraiment Française" raconte Natacha. "Elle a l'avantage, elle a deux fois des cadeaux !" renchérit Amir.

Et pour les musiques de Noël chez Natasha et Amir, on adore :