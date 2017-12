Gravigny, France

Michel Zivanovic est né et a grandi jusqu'à ses 17 ans en ex-Yougoslavie, et là-bas, Noël, c'est quelque chose. "Il y a trois jours fériés. La coutume dit que le premier jour, on reste en famille. Le deuxième jour, on va dans la famille proche. Et le troisième jour, on ne sait pas, les gens nous invitent."

Michel raconte ses traditions familiales pour célébrer Noël

Selon le calendrier orthodoxe, Noël se fête donc à partir du 6 janvier au soir. "Pour le réveillon, on ne mange pas de gras."

Michel cuisine toujours les plats traditionnels serbes pour Noël

En France on mange, on mange la traditionnelle dinde pour le repas de Noël, en Serbie, c'est le cochon de lait à la broche.

Le cochon de lait préparé par Michel l'année dernière. - (DR)

Michel a deux filles nées en France. Pour elles c'est double fête. "_Elle étaient super contentes à l'école de dire à leur camarade qu'_elles fêtent deux fois Noël et qu'elles ont deux fois des cadeaux."

Dernière spécificité serbe, les cadeaux ne s'offrent pas pour Noël, mais pour le jour de l'an !