Déjà Noël dans les rayons des magasins : "ils sont bien en avance !"

A peine la rentrée scolaire passée, certaines enseignes ont déjà sorti les décorations de Noël dans leurs rayons... Ca y est, vous pouvez acheter vos boules et guirlandes, et même votre calendrier de l'avant, trois mois avant l'arrivée du père Noël... Reportage au sud de Metz.

Ce vendredi 22 septembre, c'est le jour de l'automne ! Mais c'est déjà Noël dans les rayons de certains magasins. "Trop tôt, beaucoup trop tôt", vous êtes nombreux à vous dire ça...

Dans ce magasin d'objets à prix cassés de la zone commerciale d'Augny au sud de Metz, il y a déjà un rayon entier : des statues de père Noël de la taille d'un enfant, des crèches, du papier cadeau, des chocolats père Noël, des guirlandes lumineuses. Jusqu'au calendrier de l'avant... avant l'heure !

"Ils sont bien en avance !", lance une cliente. Une autre, Emmanuelle, a failli se laisser tenter par une petite bougie. "Mais j'ai vite reposé, nous dit-elle. Non je ne suis pas prête encore. Voir tout ça, pour moi c'est trop tôt ! Il fait encore beau donc on a encore envie de profiter de cette ambiance estivale mais pas encore Noël !" Elle qui a les bras chargés des dernières fournitures scolaires... Tout comme Sandrine : "On sort à peine de la rentrée on vient de faire les dernières courses, donc c'est un peu compliqué d'acheter déjà pour Noël."

A la une du site de la jardinerie Florest de Marly, le 21 septembre 2017 (capture d'écran) - Clément Lacaton

A six kilomètres de là, à Marly, face à un célèbre hypermarché au logo bleu, une jardinerie. Là-bas, les clients contournent un carré de grandes bâches noires. En plein coeur du magasin, les vendeurs préparent dans le plus grand secret un mini village de Noël. Seuls des sapins blancs et des projecteurs dépassent...

Certains clients trouvent ça bizarre et surtout trop tôt : "Un peu beaucoup !", lance Josiane. "Ils ne perdent pas le nord, enchaîne son mari Lucien. Je n'ai jamais vu ça." Du côté des commerçants, pas de commentaire. "Trop tôt pour parler, revenez dans quelques semaines", nous dit-on. Ca, ça s'appelle le mystère de Noël !