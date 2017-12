Tours, France

Entre samedi et lundi, près de 130 offices sont prévus dans les paroisses de Touraine. De quoi satisfaire les catholiques qui souhaitent prendre part à une messe de minuit. Un moment tout aussi important pour les prêtes, même si pour certains ce week-end ressemble à un marathon.

"Je vais célébrer cinq messes pour Noël" Le Père Guillaume Morin

Le Père Guillaume Morin porte la soutane depuis cinq ans maintenant et officie dans l'agglomération de Tours. "C'est un moment très important, s'enthousiasme-t-il. C'est chaque année la même chose, on célèbre tous les ans la venue de Jésus, mais chaque année cette fête prend un relief particulier pour certains." Un moment qui en tant que catholique lui apporte "une joie intense et durable". Entre Tours, La Riche et Berthenay, il va enchaîner les homélies. Il les a toutes notées dans son agenda mauve. D'ailleurs, elles ne seront pas toutes différentes, mais il assure que l'engagement est complet. "Humainement, il faut donner, ça demande de l'énergie." Sa messe préférée ? Ça reste quand même celle de minuit.