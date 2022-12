Noël né le 25 décembre en Dordogne en a marre qu'on lui demande où sont ses rennes

Noël Degrèze est né le 25 décembre 1958 à Périgueux, c'est ce qui est écrit sur sa pièce d'identité. D'après lui, c'était à minuit. "Ma mère n'a pas voulu s'embêter, elle a dit on l'appellera Noël, tout simplement. Elle a dit, il est né le jour de Noël alors on l'appellera Noël." Noël habite Coursac en Dordogne. Ce 25 décembre, il a trois raisons d'être heureux : c'est Noël, sa fête, et aussi son 64ème anniversaire.

Blagues de Noël

Le pire dans cette histoire, c'est que Noël n'est pas le seul à s'appeler Noël et à être né à une drôle de date. Son grand-père s'appelait Noël, comme lui, il était né le 25. Sa femme est née le 26, et son frère, François Noël, le 24. Avec un prénom pareil, Noël a droit à toutes les blagues. "Quand est-ce que tu vas passer avec tes rennes ? Je n'allumerai pas la cheminée", "il arrive bientôt le père Noël", "te voilà après les gouttières, après les sapins".

Noël rigole derrière ses petites lunettes. "Ils me font tout le temps des blagues, ils savent que je suis un peu comique. La dernière fois la caissière m'a dit, ne t'inquiète pas Noël, je n'ai pas allumé la cheminée, tu pourras descendre, comme ça tu ne te crameras pas le cul, en parlant poliment."

"Des fois, c'est énervant"

Bien sûr, toutes ces blagues partent d'une bonne intention, mais parfois ça l'agace un peu. Et même s'il est fier de son prénom et que de toute façon il ne peut pas le changer, parfois il aimerait bien s'appeler autrement. "Pour moi le mois de décembre c'est toujours répétitif. Toujours entendre dire Noël, Noël, des fois, c'est énervant", dit-il.

Chaque phrase devient un jeu de mot, et chacun en profite. On ne peut même pas lui souhaiter Joyeux Noël. En revanche ce qui est pratique, c'est que même si Noël n'a pas de longue barbe blanche, ses petits-enfants sont persuadés qu'il est le vrai père Noël.