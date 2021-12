Noël : notre sélection de cadeaux sarthois

Ce sont les dernières heures pour vos achats de Noël. Et si vous séchez, que vous n'avez toujours pas trouvé, on a quelques idées à vous souffler. Des idées de cadeaux sarthois évidemment parce qu'offrir un cadeau local, c'est favoriser les circuits couts, c'est bon pour la planète et le territoire. Voici donc notre petite sélection : on commence avec des bulles. Pas original nous direz vous sauf qu'il s'agit non pas de champagne mais de la première bière aux rillettes. Difficile de faire plus sarthois. C'est Jérôme Barreau de la brasserie La Corde Raide à Ecommoy qui propose cette bière nommée la "Copain comme cochon". Et pour la déguster, on vous a trouvé la chope sarthoise. Une chope en bois conçue par Eric Pichot, menuisier à La Ferté Bernard.

Autre idée : un panier garnis 100% sarthois. C'est sur le marché de noël du Mans que vous pouvez vous le procurer. Sept artisans et producteurs du département se sont associés pour confectionner ce panier dans lequel vous retrouverez des vins de Jasnières, des petits sablés ou encore du fois gras sarthois. Sinon vous pouvez offrir un baptême sur le circuit des 24 heures du Mans, un classique toujours très efficace, pourquoi pas aussi une nuit au zoo de la Flèche au milieu des animaux.

Enfin si vraiment vous n'arrivez pas à choisir, il reste le "Bon cadeau 72" de l'office du tourisme de la Sarthe qui offre un choix parmi plus de 72 activités du cours d'œnologie au vol en ULM.