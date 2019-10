Noël prend de l'avance dans les rues de Dijon

Dijon, France

La magie de Noël a un peu d'avance cette année à Dijon. Plusieurs rues de l'hypercentre sont déjà décorées pour les fêtes de fin d'année. L'installation des guirlandes a même débuté avec deux semaines d'avance cette année.

Les décorations de Noel n'attendent plus que la lumière © Radio France - Christophe Tourné

Pourquoi autant d'avance ? Et c'est entre autre parce qu'il y a notamment plusieurs tournages, comme celui du long métrage "Le sens de la famille" de Jean Patrick Benes, avec Franck Dubosc et Alexandra Lamy. Il se déroule en ce moment. Et qui dit tournage, dit aussi mobilisation d'employés municipaux, parce que par exemple ce mardi 22 octobre, il faut interdire la circulation dans la rue Quentin. Il a donc fallu anticiper tout ça et revoir l'organisation des plannings de déploiement des guirlandes, d'où ce calendrier un peu bousculé. Mais il reste encore toutes les places à décorer et dans la rue de la liberté, la principale rue commerçante de Dijon, il y a certes déjà les câbles, mais pas encore les luminaires. Il y a aussi des tests à effectuer pour voir que tout s'éclaire comme il faut. La fin des travaux est prévue à la fin du mois de novembre avant le lancement officiel des illuminations et de la féerie de Noel, le samedi 30 novembre.

Des passants interloqués

Dans les rues, beaucoup de passants n'ont même pas remarqué qu'il y a du nouveau au dessus de leur tête. Il faut dire que pour l'instant, ces guirlandes ne scintillent pas la nuit. Certains se disent tout de même choqués par cette accélération du calendrier. "On nous plonge dans Noël alors que la Toussaint n'est pas encore passée" s'indigne ainsi une jeune femme. Une autre déplore que tout va de plus en plus vite, à l'image des fournitures de la rentrée déjà proposées en magasin avant même le début des grandes vacances.

Emmanuel dans son magasin de chocolat situé rue des Forges à Dijon © Radio France - Christophe Tourné

Dans les commerces, l'esprit n'est pas encore aux achats de Noël

Dans la rue des Forges, Emmanuel vend du chocolat, l'un des produits phares de Noël. Cela représente d'ailleurs la plus grosse période de l'année pour les chocolatiers. Même s'il commence à ressentir un frémissement par rapport aux demandes de devis de la part d'entreprises ou les premières commandes d'habitués, Noël n'est pas encore la motivation première de ses clients. D'ailleurs, la vitrine de son magasin est encore aux couleurs de l'automne et d'Halloween.

La vitrine du magasin d'Emmanuel, rue des Forges © Radio France - Christophe Tourné