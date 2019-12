Noël : quinze idées de cadeaux "made in Normandie"

Normandie, France

Alors que les marchés de Noël battent leur plein partout en Normandie (voir nos cartes des marchés dans la Manche, le Calvados, l'Orne, la Seine-Maritime et l'Eure), France Bleu vous propose ce dimanche 15 décembre 2019, dix jours avant l'échéance, une sélection de 15 cadeaux de Noël "made in Normandie". Lecture, gastronomie, déco, bijoux ou cosmétique : oui, on peut trouver de quoi gâter ses proches en Normandie. Voici notre sélection.

Pour qui aime les bonnes choses

1/ Les madeleines Jeannette

La biscuiterie Jeannette à Colombelles près de Caen est passée par de grandes difficultés ces dernières années. Un nouveau PDG a pris ses fonctions en octobre. Manger ou offrir des madeleines Jeannette à Noël, c'est soutenir les trente salariés - en majorité des femmes - qui se battent pour faire vivre leur entreprise.

2/ La "box" de vin

Imaginée par un Brésilien marié à une Caennaise, la "box" de vin, comme les box "beauté" plus connues, marche par abonnement. Le concept est simple : tous les mois, une sélection de bouteilles de vins est proposée au bénéficiaire de la boîte. Objectif des jeunes entrepreneurs normands : sensibiliser les foules à l'œnologie, à l'histoire du vin et démocratiser le vin en France.

3/ Les infusions du Mont-St-Michel

"Manfolium, cueilleur de bien-être", c'est le slogan de cette entreprise basée à Jullouville, dans la Manche. De la culture au séchage, en passant par la récolte, les cueilleurs de Manfolium assurent qu'ils respectent l'agriculture biologique et la biodiversité pour fabriquer leurs tisanes bio.

Pour qui met la main à la pâte

4/ La "French Baguette"

Dans la veine du DIY (pour "do it yourself", "faites-le vous-même" en français), la "French Baguette", inventée par une habitante de Tourville (Calvados) se présente dans une jolie petite boîte aux couleurs de la Normandie. La farine est fabriquée par un meunier de Dieppe (Seine-Maritime), le moule pour cuire le pain (pliable et jetable) a été mis au point près du Mont Saint Michel (Manche) et le packaging permettant d'envoyer l'objet par La Poste est produit à Caen.

5/ Des ustensiles de cuisine en bois

Basée à Villedieu-les-Poêles, Tournabois, c'était d'abord une scierie et c'est maintenant une entreprise spécialisée dans le tournage et l'usinage artisanal du bois. Tournabois fabrique une gamme d'ustensiles de cuisine conçus avec des bois non traités, non blanchis au chlore et venant de forêts responsables.

6/ Des casseroles de pro

Décidément, Villedieu-les-Poêles est "the place to be" pour les cadeaux de Noël puisque c'est aussi dans cette ville du sud-Manche que sont fabriquées (depuis 1830 !) des casseroles, des bassines à confiture et des... poêles de référence pour les grands chefs. Si vous avez un proche qui ne rate jamais un épisode de l'émission Top Chef, les casseroles Mauviel sont faites pour lui.

Pour qui se chouchoute

7/Des savons

"Fruit du soleil", "rosée matinale", "fleur des sables" : la Savonnerie de la Chapelle, dans l'Orne, soigne les noms de ses savons et assure que la qualité de ceux-ci est au rendez-vous. La savonnerie pratique l'art de la saponification à froid, garantie, paraît-il, d'une meilleure conservation des bienfaits des ingrédients qui composent le savon.

8/ Des cosmétiques

Offrir des cadeaux de la marque "Melchior et Balthazar" pour Noël, vous suivez ? Produits en Normandie à Saint-Jean-d'Elle dans la Manche, on peut retrouver leurs cosmétiques jusqu'à Dubai, aux Émirats arabes unis ou au Mexique. Plus près de nous, vous les trouverez en Normandie dans les rayons des instituts de beauté, dans certains hôtels, etc.

Pour qui soigne son look

9/ Un jean écolo

Deux Normands ont lancé cette année une gamme de jeans créés à partir d'une matière 100% recyclée. La production de ce "jean écolo" se fait dans l'Orne. Et au chapitre mode éthique, on trouvera aussi les jeans fabriqués dans la Manche par Monsieur Falzar.

10/ Des bijoux

Côté créatrices (ou créateurs) de bijoux en Normandie, impossible d'établir ici une liste exhaustive alors on citera les broches brodées à la main de la Cherbourgeoise "en avril", les boucles d'oreilles en céramique de la Havraise LMK ou celles en bronze rose de la Caennaise Christine Kulkarni.

11/ Un pull Saint-James

Oui on vous entend d'ici nous dire que c'est un grand classique, vu et revu. Mais franchement de quoi on aurait l'air avec notre liste d'idées cadeau si on ne mentionnait pas le tricot et la marinière made in Saint-James, Manche, Normandie ?

12/ Un tee-shirt à message (normand)

Le tee-shirt à message typique quand on vit en Normandie c'est le tee-shirt Heulà : la marque normande décline sous tous les formats possibles ses dessins humoristiques. Plus militants, les sweats et tee-shirts de la marque rouennaise "Jeanne a dit" revendiquent une fabrication éthique et bio. A Caen, les fondateurs de la marque Quatre Cent Quinze s'inspirent, eux, de la culture foot pour créer leurs tee-shirts. En 2018, ils avaient créé des maillots décalés pour rendre hommage aux Français champions du monde.

Pour tout le monde

13/ Parfum d'ambiance

Ça fait toujours plaisir et le design de ces objets méritent souvent qu'on s'y arrête : les lampes Berger ont fêté leurs 120 ans dans l'Eure cette année. Pour l'occasion ils ont ouvert un petit musée dédié à l'histoire de l'entreprise basée à Bourgtheroulde-Infreville.

14/ Un Bourdin ou un Bussi

Un bouquin au pied du sapin, ça fait toujours plaisir. Et en la matière, la Normandie peut revendiquer de belles plumes avec deux des plus gros vendeurs de livres en France que sont Françoise Bourdin, discrète romancière euroise aux 15 millions de livres vendus, et Michel Bussi, qui est même allé récemment jusqu'à prendre un pseudo pour surprendre ses lecteurs.

15/ etc

Franchement se limiter à quinze idées de cadeaux, c'est vraiment trop restrictif. Dans notre liste, il manque des incontournables comme les mythiques parapluies de Cherbourg ou les chocolats Cluizel de Damville, dans l'Eure ou des écolos plus confidentiels comme la nuée de créateurs et créatrices textile qui arpentent depuis plusieurs semaines marchés de Noël, boutiques éphémères et autres rendez-vous ponctuels près de chez vous. Pour trouver plus d'idées, consultez la liste d'idées établie par le comité régional du tourisme de Normandie ou encore le site internet du réseau de professionnels de la région "I am normand".