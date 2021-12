Un village de Dordogne crée un sapin de Noël géant avec des centaines de bouteilles de vin

C'est certainement l'un des plus beaux sapins de Noël du Périgord, et sans aucun doute l'un des plus originaux. La commune de Pomport en Dordogne vient d'installer un sapin de plus de quatre mètres de hauteur entièrement réalisé avec des bouteilles de vin.

Voilà la preuve que l'on peut célébrer Noël sans avoir à couper le moindre sapin! La commune de Pomport en Dordogne vient d'installer sur la place de la mairie un sapin des plus spectaculaires à l'occasion des fêtes de fin d'année. Haut de 4,5 mètres, avec une base de 2,5 mètres, il est constitué d'une pyramide de 1.300 bouteilles de vin vides, empilées les unes sur les autres, et mises en valeur par un système d'éclairage.

Une œuvre communale

"Ce sapin été imaginé par l'équipe municipale précise " Anthony Castaing le maire de cette commune bergeracoise d'un peu plus de 750 habitants. et il s'agit d'une réalisation communale. Un groupe d'habitants de la commune s'est mobilisé pour réaliser ce sapin. J'ai dans mon conseil municipal un collègue qui est architecte et qui est capable de nous sortir des plans incroyables. C'est lui qui a conçu l'architecture de ce sapin. Nous avons aussi la chance d'avoir une entreprise de construction agricole qui s'appelle la SOMAREF et qui nous a aidés à construire le squelette de ce sapin avec son mat central. Les habitants se sont ensuite mobilisés pour monter ce sapin dans la nuit du lundi 29 au mardi 30 novembre. Et pour tout vous dire confie le maire, il faisait très, très froid".

Le sapin en barriques - DR

Il succède au sapin en barriques

Ce spectaculaire sapin en bouteilles succède au sapin en barriques qui avait déjà fait sensation l'année dernière sur la place du village. Les deux se côtoient d'ailleurs cette année. Pour Anthony Castaing, c'est une façon de rappeler que Pomport est une commune viticole. "C'est clairement le but recherché reconnaît-il. Pomport est la première commune viticole du département en surface cultivée. Et notre économie tourne tout autour de la viticulture. Je suis moi même viticulteur, comme beaucoup de mes conseillers municipaux. Il paraissait donc logique et de sens de rester sur ce thème là."

Le sapin de Pomport connaît déjà un beau succès sur les réseaux sociaux - Lucas Monbouché

Une fête de Noël

La mairie attendait encore quelques jours avant de lever le voile sur sa création, car le sapin n'est pas encore totalement terminé. Mais des photos postées sur les réseaux sociaux ont commencé à circuler, et le sapin en bouteilles connaît déjà un beau succès. Dans sa lancée la commune organisera les 18 et 19 décembre prochain une grande fête de Noël avec notamment, une dégustation de la première tartiflette périgourdine. Le magret de canard séché y remplacera les lardons, le cabécou le reblochon, le Monbazillac le vin blanc. Il se dit également que foie-gras et truffes y trouveront une place...